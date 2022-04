Frankrijk staat producenten van margarine, chips, sauzen, koekjes of gerechten met saus zes maanden lang toe om zonnebloemolie te vervangen in hun producten zonder daarvoor de etikettering te moeten aanpassen.

De bedrijven die een uitzondering zullen vragen, kunnen bijvoorbeeld koolzaadolie gebruiken, zei het Franse ministerie van Economie, Financiën en Industrie na afloop van overleg met de voedingsindustrie en de consumentenorganisaties.

Maar als allergenen toegevoegd worden, moeten de ingrediënten op de verpakking wél onmiddellijk aangepast worden.

In België is inmiddels een actieplan van kracht, waarbij voedingsbedrijven de wijzigingen in de samenstelling van hun producten moeten melden aan de FOD Economie en ook de FOD Volksgezondheid en het federaal voedselagentschap FAVV moeten inlichten. Om de consument op de hoogte te houden van de wijzigingen in de voedingsproducten komen er op goed zichtbare plaatsen affiches in winkels.

Door de oorlog in Oekraïne zijn er leveringsproblemen met zonnebloemolie.

Lees ook: Tekort aan zonnebloemolie kan de gezondheid schaden

De bedrijven die een uitzondering zullen vragen, kunnen bijvoorbeeld koolzaadolie gebruiken, zei het Franse ministerie van Economie, Financiën en Industrie na afloop van overleg met de voedingsindustrie en de consumentenorganisaties.Maar als allergenen toegevoegd worden, moeten de ingrediënten op de verpakking wél onmiddellijk aangepast worden. In België is inmiddels een actieplan van kracht, waarbij voedingsbedrijven de wijzigingen in de samenstelling van hun producten moeten melden aan de FOD Economie en ook de FOD Volksgezondheid en het federaal voedselagentschap FAVV moeten inlichten. Om de consument op de hoogte te houden van de wijzigingen in de voedingsproducten komen er op goed zichtbare plaatsen affiches in winkels. Door de oorlog in Oekraïne zijn er leveringsproblemen met zonnebloemolie.