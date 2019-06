De staats- en regeringsleiders van de Europese Unie komen zondagavond in Brussel bijeen om een doorbraak te forceren over een reeks topbenoemingen bij de EU. Een koehandel die stilaan resultaat lijkt te krijgen, met de Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans als kandidaat-opvolger van Jean-Claude Juncker als Commissievoorzitter.

Dat meldt de krant De Standaard en wordt door insiders bevestigd aan Knack. De Deense Margrethe Vestager van de liberale fractie wordt in dat scenario als eerste ondervoorzitter genoemd.

Koehandel

Een en ander betekent dat de Spitzenkandidaat van de Europese Volkspartij (EVP), de Duitser Manfred Weber, naast het Commissievoorzitterschap grijpt, maar hij zou voorzitter van het Europees Parlement kunnen worden.

Duitse media melden dat bondskanselier Angela Merkel ermee instemt om Weber, tegen wie de Franse president Emmanuel Macron een veto stelt, als haar kandidaat te laten vallen, na overleg met de andere Europese leiders op de G20-top in Japan. Volgens het kabinet van Weber 'is er nog niets beslist'.

Ook de voorzitter van de Europese Raad - het hoofd van de Europese diplomatie - zou een EVP'er worden. Eerder werd voor die functie ook aftredend premier Charles Michel van de liberale familie genoemd.

Het ligt dan voor de hand dat dat een vrouw wordt. Namen die circuleren, zijn onder anderen die van de Bulgaarse CEO van de Wereldbank Kristalina Georgieva en de Litouwse president Dalia Grybauskaite.

Als derde grootste fractie zouden de liberalen, bij wie Guy Verhofstadt hengelt naar het voorzitterschap van het Europees Parlement, zich dan tevreden moeten stellen met het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank - waar Macron een Fransman wil hebben - en de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid.

Voordracht

Dat lijkt inderdaad de richting die het uitgaat, zegt ook professor Europese politiek Hendrik Vos (Universiteit Gent) aan Knack. 'Dit zal bij weinigen enthousiasme opwekken, maar het is wel een scenario waar iedereen zich in zou kunnen vinden. Het zal ofwel ongeveer dit worden, ofwel een totaal ander scenario.'

De top start zondagavond om 18 uur, maar de persdienst van de Europese Raad heeft verwittigd dat er maandagochtend ook een ontbijt geprogrammeerd staat.

De top moet een meerderheid opleveren voor een kandidaat-Commissievoorzitter om voor te dragen. Vervolgens moet het Europees Parlement daarover stemmen. Dat is het eerste puzzelstuk, daarna komende de andere topfuncties aan bod.

Het is nog de vraag of Timmermans voldoende steun kan krijgen in het Europees Parlement. 'Timmermans ligt goed aan de linkerkant, maar zal ook steun van de EVP nodig hebben,' zegt Vos.

'Die zou er wel kunnen komen door het voorzitterschap van het Europees Parlement voor 5 jaar aan Weber te geven in plaats van voor de gebruikelijke 2,5 jaar.'