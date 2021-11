De zoektocht naar een oplossing voor het Brits-Franse conflict over visvergunningen nadert een ontknoping.

De Britse brexitminister David Frost trekt donderdag naar Parijs voor overleg met staatssecretaris Clément Beaune, een dag later vindt bij de Europese Commissie een vergadering plaats, zo heeft de Franse regeringswoordvoerder Gabriel Attal meegedeeld.

'Ik wil onderstrepen dat dit eerst en vooral een Europees thema is en de vergadering bij de Europese Commissie zal dus zeer belangrijk zijn', stelde Attal. Volgens hem moet er gewacht worden op het resultaat van dat treffen vooraleer er eventueel sancties tegen het Verenigd Koninkrijk uitgerold zullen worden.

Attal beklemtoonde opnieuw dat 'alle opties op tafel liggen'. Vorige week dreigden de Fransen er al mee om Britse visserijproducten te weren en strenge douanecontroles op Britse import in te voeren indien de Britten blijven dralen met het afleveren van vergunningen voor Franse vissers. Om het overleg nog een kans te geven, liet president Emmanuel Macron zondag echter verstaan dat de invoering van de sancties tot minstens donderdag was uitgesteld.

De Franse regeringswoordvoerder herhaalde woensdag dat Parijs van Londen verwacht dat het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk wordt nageleefd. Daarin worden vergunningen om te vissen in Britse wateren in het vooruitzicht gesteld voor Europese vissers die kunnen bewijzen dat ze er reeds voor de brexit aan de slag waren. Parijs en Londen twisten over de precieze bewijslast. De Britten houden vol dat ze het akkoord correct toepassen, de Fransen laken dan weer dat hun vissers te weinig vergunningen hebben ontvangen.

