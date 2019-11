In het noordoosten van Parijs heeft de politie donderdagmorgen twee geïmproviseerde tentenkampen ontruimd, waarin 600 tot 1200 migranten verblijven.

In totaal werden 1606 mensen geëvacueerd, zo heeft de politieprefectuur na afloop van de actie meegedeeld.

Bijna 600 politiemensen zijn betrokken bij de operatie, die rond 6 uur van start ging in zowel het noordoosten van de hoofdstad als het aangrenzende departement Seine-Saint-Denis. De migranten, die in tenten in de buurt van de Parijse ringweg leefden, worden per bus naar sportzalen of opvangcentra in de regio Île-de-France gebracht.

'Het regent en het is koud. Ik weet niet naar waar ze me heen brengen. Maar ik ben blij dat ik er naartoe kan gaan, want dat betekent dat ik vanavond een dak boven mijn hoofd zal hebben', zegt Awa, een 32-jarige Ivoriaanse vrouw die enkel een rugzak bij zich heeft.

De Parijse viceburgemeester Dominique Versini verklaarde aan FranceInfo dat wellicht honderden inwoners van de kampen zich uit de voeten hebben gemaakt. Wegens hun juridische status willen ze niet in een officiële opvangplaats terechtkomen, zo luidt het. Het is sinds 2015 al de 59ste ontruiming van een geïmproviseerd vluchtelingenkamp, zegt Versini. Deze keer ging het wel om de grootste ontruimingsoperatie in de Franse hoofdstad in meer dan een jaar. De Parijse politiechef Didier Lallement maakt ook duidelijk dat hij niet zal dulden dat er opnieuw dergelijke kampen ontstaan.

De actie komt er een dag nadat de Franse regering een reeks strengere migratiemaatregelen had aangekondigd.

Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner kondigde daarbij ook aan dat de tentenkampen in het noordoosten van Parijs 'tegen het eind van het jaar' ontruimd zouden worden.