De Franse politie is dinsdag begonnen met de ontmanteling van een groot kamp met ruim duizend migranten in Groot-Sinten, een gemeente in de Franse Westhoek vlak bij de Belgische grens. Dat meldt Frans minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin.

'Op mijn bevel ontruimen de ordediensten vanmorgen het illegale vluchtelingenkamp in Groot-Sinten', aldus de minister op Twitter. 'Dank aan de gemobiliseerde politie en gendarmerie, evenals de agenten van de noordelijke prefectuur die voor onderdak hebben gezorgd.'

Volgens de burgemeester van Groot-Sinten, Martial Beyaert, wonen er bijna 1.500 mensen, voornamelijk Koerden, in het ontmantelde kamp, dat zich op een voormalig industrieterrein bevindt. 'We moeten een oplossing vinden voor deze mensen, vooral omdat het binnenkort winter wordt', aldus de socialistische burgemeester.

Al jaren stromen migranten toe aan de kust van de noordelijke regio Hauts-de-France, in steden als Calais of Groot-Sinten, in de hoop naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen gaan. Volgens het VK zijn er sinds begin dit jaar al 22.000 migranten in geslaagd Engeland in kleine bootjes te bereiken.

'Op mijn bevel ontruimen de ordediensten vanmorgen het illegale vluchtelingenkamp in Groot-Sinten', aldus de minister op Twitter. 'Dank aan de gemobiliseerde politie en gendarmerie, evenals de agenten van de noordelijke prefectuur die voor onderdak hebben gezorgd.' Volgens de burgemeester van Groot-Sinten, Martial Beyaert, wonen er bijna 1.500 mensen, voornamelijk Koerden, in het ontmantelde kamp, dat zich op een voormalig industrieterrein bevindt. 'We moeten een oplossing vinden voor deze mensen, vooral omdat het binnenkort winter wordt', aldus de socialistische burgemeester. Al jaren stromen migranten toe aan de kust van de noordelijke regio Hauts-de-France, in steden als Calais of Groot-Sinten, in de hoop naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen gaan. Volgens het VK zijn er sinds begin dit jaar al 22.000 migranten in geslaagd Engeland in kleine bootjes te bereiken.