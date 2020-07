De Franse premier Edouard Philippe heeft vrijdag het ontslag van zijn regering aangeboden aan president Emmanuel Macron, die het aanvaard heeft. In zijn plaats komt Jean Castex.

Bij het grote publiek is oud-ambtenaar Castex niet bekend, maar hij geniet breed respect voor zijn efficiëntie en zijn intermenselijke vaardigheden. Hij was sinds april aan de slag als 'monsieur déconfinement'.

Eerder op de dag werd het ontslag aangekondigd van premier Edouard Philippe en diens voltallige regering. Een herschikking van de Franse regering zat er aan te komen. Macron is al langer op zoek naar een nieuw momentum voor de laatste helft van zijn mandaat, na de coronacrisis en een opdoffer bij de gemeenteraadsverkiezingen.

De 55-jarige Castex is een voormalig medewerker van oud-president Nicolas Sarkozy en wordt omschreven als een 'Zwitsers zakmes'. Hij is de burgemeester van Prades en is sinds april de interministeriële afgevaardigde belast met de versoepeling van de coronamaatregelen.

Pyreneeënstadje Prades

De nieuwe premier combineert verschillende facetten die belangrijk zijn voor de tweede helft van Macrons 'quinquennat': Castex studeerde aan een van de Franse elitescholen, maar als burgemeester van het Pyreneeënstadje Prades kent hij ook de realiteit buiten de Parijse bubbel. Daarnaast is hij rechts, maar staat hij bekend om zijn vermogen tot dialoog. Als oud-adviseur van Sarkozy kent hij bovendien de ins en outs van het Elysée.

Castex moet nu een nieuw kabinet gaan samenstellen. Dat moet onder meer invulling geven aan de milieu- en klimaathervormingen die Macron eerder deze week aankondigde. Macron deed dat na een gevoelige nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen zondag. Daarbij verloor zijn liberale partij LREM veel kiezers aan de groene EELV.

Bij het grote publiek is oud-ambtenaar Castex niet bekend, maar hij geniet breed respect voor zijn efficiëntie en zijn intermenselijke vaardigheden. Hij was sinds april aan de slag als 'monsieur déconfinement'.Eerder op de dag werd het ontslag aangekondigd van premier Edouard Philippe en diens voltallige regering. Een herschikking van de Franse regering zat er aan te komen. Macron is al langer op zoek naar een nieuw momentum voor de laatste helft van zijn mandaat, na de coronacrisis en een opdoffer bij de gemeenteraadsverkiezingen. De 55-jarige Castex is een voormalig medewerker van oud-president Nicolas Sarkozy en wordt omschreven als een 'Zwitsers zakmes'. Hij is de burgemeester van Prades en is sinds april de interministeriële afgevaardigde belast met de versoepeling van de coronamaatregelen. De nieuwe premier combineert verschillende facetten die belangrijk zijn voor de tweede helft van Macrons 'quinquennat': Castex studeerde aan een van de Franse elitescholen, maar als burgemeester van het Pyreneeënstadje Prades kent hij ook de realiteit buiten de Parijse bubbel. Daarnaast is hij rechts, maar staat hij bekend om zijn vermogen tot dialoog. Als oud-adviseur van Sarkozy kent hij bovendien de ins en outs van het Elysée. Castex moet nu een nieuw kabinet gaan samenstellen. Dat moet onder meer invulling geven aan de milieu- en klimaathervormingen die Macron eerder deze week aankondigde. Macron deed dat na een gevoelige nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen zondag. Daarbij verloor zijn liberale partij LREM veel kiezers aan de groene EELV.