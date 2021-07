Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe in Frankrijk. Dat heeft gevolgen voor het reisverkeer.

Wie vanuit Cyprus, Griekenland, Nederland, Portugal, Spanje of het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk wil reizen en niet gevaccineerd is, zal een coronatest van maximaal 24 uur oud moeten kunnen voorleggen. Dat heeft de Franse premier Jean Castex zaterdag aangekondigd. België staat niet op de lijst.

De strengere regels gelden vanaf zondag om 00u00 uur. Tot nu toe was voor de betrokken landen een coronatest nodig van maximaal 72 uur oud, voor het Verenigd Koninkrijk was dat 48 uur.

Voor de reizigers die volledig gevaccineerd zijn, zijn alle reisbeperkingen opgeheven sinds zaterdag, aldus nog de premier. Een persoon is voor de Fransen volledig gevaccineerd vanaf een week na de tweede dosis (bij de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca) of een week na de eerste dosis voor wie het coronavirus al opliep, of 28 dagen na de enige dosis van het Johnson & Johnson-vaccin. Dat geldt voor alle landen.

Het aantal covid-19-besmettingen is in Frankrijk weer aan het stijgen onder invloed van de deltavariant. Vrijdag waren er weer meer dan 10.000 besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames is wel nog lichtjes aan het dalen.

Ondanks het toenemende aantal besmettingen bij onze zuiderburen blijft de reislust naar Frankrijk groot, blijkt zaterdag uit het verkeer op de Franse snelwegen. De zwaarste files staan op de route Lille-Parijs-Bordeaux-Spanje. Daar moet rekening gehouden worden met een vertraging die kan oplopen tot 5 uur en 40 minuten. Vooral op de A10 Parijs-Bordeaux is het aanschuiven, met 4 uur en 20 minuten vertraging.

