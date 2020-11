In Frankrijk worden de aanslagen in Parijs van vijf jaar geleden herdacht. Burgemeester van Parijs Anne Hidalgo en premier Jean Castex zullen de slachtoffer eren op de zes plaatsen waar de aanvallen plaatsvonden

Op de avond van 13 november pleegden negen mannen een reeks aanvallen in de buurt van het Stade de France in Saint-Denis en in de hoofdstad, op de terrassen van restaurants en in het concertgebouw van Bataclan. In totaal vielen er 130 doden en meer dan 350 gewonden.

Al snel na de aanslagen in Parijs wees het onderzoek naar België, meer bepaald naar de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Molenbekenaar Abdelhamid Abaaoud wordt gezien als de spil van het netwerk achter de aanslag. Hij komt enkele dagen erna om het leven nadat de politie een appartement in Saint-Denis bestormt. Ook de Fransmannen en broers Salah en Brahim Abdeslam woonden in Molenbeek. Brahim blies zichzelf op, Salah deinsde daar op het laatste moment voor terug. De Fransman Bilal Hadfi, die zichzelf opblies nabij het Stade de France, woonde in Laken en liep school in het stedelijke Instituut Anneessens-Funck in Brussel. Tot slot was ook Chakib Akrouh een Belg afkomstig uit Molenbeek. Hij blies zichzelf enkele dagen later op tijdens de politierazzia in Saint-Denis. Het netwerk achter de aanslagen in Parijs komt ook overeen met dat van de aanslagen van 22 maart in Brussel. Slechts een van de leden van de bende overleefde de aanvallen.

De ceremonie vrijdag vindt enkele weken na nieuwe terreuraanvallen plaats. Zo werd Samuel Paty, de 47-jarige leraar uit Conflans-Sainte-Honorine in de buurt van Parijs, onthoofd door 18-jarige moslimextremist, omdat hij karikaturen van Mohammed had getoond tijdens twee lessen begin oktober over de vrijheid van meningsuiting. Later kwamen drie mensen om bij een mesaanval in een kerk in Nice.

President Emmanuel Macron sprak zich na de recente aanvallen uit tegen islamitisch extremisme en beloofde om hard op te treden.

Sinds januari 2015 zijn in Frankrijk meer dan 260 mensen omgekomen bij vermoedelijke terreuraanslagen. Onder hen zijn de 17 slachtoffers van de aanslagen bij het satirisch magazine Charlie Hebdo en een joodse supermarkt in januari 2015. Momenteel loopt het proces naar de vermoedelijke daders van de aanval op Charlie Hebdo.

