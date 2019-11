Frankrijk gaat dinsdag zijn voorstellen voor een hervorming van het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie presenteren op een bijeenkomst in Brussel. De Franse démarche komt er nadat president Emmanuel Macron vorige maand de opening van toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië blokkeerde en zich zo de woede van de Europese instellingen en vele andere lidstaten op de hals haalde.

In de voorstellen bevestigt Frankrijk dat Albanië, Noord-Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Montenegro en Servië een onmiskenbaar Europees perspectief hebben en op een dag kunnen toetreden tot een 'hervormde' Europese Unie. Maar 'de diepgaande politieke, economische en sociale transformaties' in deze landen verlopen 'te traag', meent Parijs.

Momenteel worden de toetredingsonderhandelingen opgedeeld in 35 thematische hoofdstukken. Zo wordt puntje per puntje nagegaan of de kandidaat-lidstaat de hele Europese wetgeving in nationale wetgeving omzet. Daarbij kan het land in kwestie een steuntje in de rug krijgen met zogenaamde pretoetredingssteun. Het lidmaatschap komt pas in zicht wanneer alle hoofdstukken zijn afgerond. Frankrijk bepleit 'een nieuwe benadering'.

Lees ook: Waarom noemen de Balkanlanden Emmanuel Macron de 'Europese Trump'?

De onderhandelingen zouden volgens de Fransen georganiseerd moeten worden rondom vijf grote beleidsdomeinen, waarbij de kandidaat-lidstaat gradueel toegang krijgt tot de betrokken Europese programma's. Respect voor de rechtsstaat en fundamentele rechten is het vertrekpunt en blijft doorheen het hele proces een essentiële vereiste. De Fransen ijveren dus voor striktere voorwaarden, ook op sociaaleconomisch vlak, maar tegelijkertijd willen ze de bevolking in de kandidaat-lidstaten al meer tastbare voordelen van het lidmaatschap aanbieden tijdens de onderhandelingen.

Maar om de regeringen in de kandidaat-lidstaten bij de les te houden, moet het hele uitbreidingsproces volgens Parijs ook 'omkeerbaar' zijn. Staatssecretaris Amélie de Montchalin zal de voorstellen dinsdag presenteren op een bijeenkomst van de ministers bevoegd voor Europese Zaken. Het wordt 'een eerste discussie'. 'De echte afspraak wordt de top van de EU met de landen van de Westelijke Balkan op 6 en 7 mei in Zagreb', weet een Franse diplomatieke bron.