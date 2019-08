Duitsland verzet zich tegen het voornemen van de Franse president Emmanuel Macron om het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Zuid-Amerikaanse douane-unie Mercosur tegen te houden.

Een blokkering van dat akkoord 'is niet de gepaste reactie' op de omvangrijke bosbranden in het Amazonegebied, zo heeft een woordvoerder van de Duitse regering vrijdag verklaard.

In een reactie op de bosbranden had de Franse president Emmanuel Macron er vrijdag mee gedreigd om het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Mercosur (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) niet te bekrachtigen. Dat akkoord werd eind juni ondertekend na twintig jaar onderhandelen. Maar volgens Macron heeft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro 'gelogen' over zijn engagementen ten bate van het milieu.

Maar in tegenstelling tot Frankrijk, blijft Duitsland wel achter het akkoord staan. 'De niet-bekrachtiging van het Mercosurakkoord zal niet bijdragen tot een daling van de ontbossing in Brazilië', deelt een regeringswoordvoerder in Berlijn mee. Het akkoord met Mercosur 'bevat een ambitieus hoofdstuk over duurzame ontwikkeling, met bindende regels voor de bescherming van het klimaat', zo wordt ook benadrukt. Bovendien werd in de tekst overeengekomen 'om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren'.

'Acute noodsituatie'

De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt trouwens dat de bosbranden een 'acute noodsituatie' is die moet worden besproken tijdens de bijeenkomst van de G7-landen dit weekend in het Franse Biarritz. Merkel schaart zich daarmee achter de Franse president Emmanuel Macron.

Volgens woordvoerder Steffen Seibert is het 'geen overdrijving' om het Amazonegebied de 'long van de wereld' te noemen en is het gebied belangrijk voor het klimaat en de biodiversiteit wereldwijd. Merkel is 'overtuigd' dat het onderwerp op de agenda moet staan van de G7-top, aldus Seibert. 'De kanselier steunt volledig de Franse president' op dat punt, luidde het.

Macron noemde de bosbranden op Twitter een 'internationale crisis' waarover 'met spoed' moet worden gesproken op de G7-top. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro verweet zijn Franse ambtgenoot daarop 'een kolonialistische mentaliteit die achterhaald is in de 21ste eeuw'.

Notre maison brûle. Littéralement. L’Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C’est une crise internationale. Membres du G7, rendez-vous dans deux jours pour parler de cette urgence. #ActForTheAmazon pic.twitter.com/Og2SHvpR1P — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019

Leger inzetten

Bolsonaro overweegt ondertussen militairen in te zetten in de strijd tegen de bosbranden. Soldaten kunnen helpen bij de bestrijding van het vuur, zei het staatshoofd vrijdag volgens het nieuwsportaal G1.

Bolsonaro ondertekende ook een verordening die alle ministers oproept de nodige maatregelen te nemen om de branden in het Amazonegebied op te volgen en te bestrijden.

De bedoeling is 'het regenwoud in het Amazonegebied, ons nationaal erfgoed, te vrijwaren en verdedigen', klinkt het in de verordening.

In Brazilië woeden de zwaarste bosbranden sinds jaren. Sinds januari namen het vuur en de ontbossing in het grootste land van Zuid-Amerika met 83 procent toe vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar, meldde de krant Folha de S. Paulo. In totaal werden 72.843 branden geregistreerd. In de meeste gevallen ging het om terrein in privébezit, maar ook in natuurreservaten en op landerijen van de inheemse bevolking breken telkens weer branden uit.

Betoging om 'brandende long' te redden

Voor de ambassade van Brazilië in Londen zijn vrijdag ongeveer 200 mensen bijeengekomen om op te roepen tot het redden van het Amazonegebied. Daarmee brachten ze een reeks betogingen op gang die over de wereld gepland zijn.

De betogers droegen borden mee met slogans als 'stop de vernieling nu', 'ik wil dat u nu panikeert' en met het logo van Extinction Rebellion (XR), de beweging die tot de manifestatie had opgeroepen onder het motto 'onze longen staan in brand'.

Betogingen waren vrijdag ook in Sao Paulo en Rio gepland, alsook voor andere ambassades en consulaten van Brazilië, onder meer in Berlijn, Madrid, Barcelona en Turijn. Tot de manifestaties werd opgeroepen door Extinction Rebellion en door Fridays for Future, de beweging van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg.

De Belgische afdeling van Extinction Rebellion heeft opgeroepen maandag voor de Braziliaanse ambassade in Brussel te betogen onder het motto 'Rebel for the Amazon'. Een manifestatie is ook in Lissabon gepland.