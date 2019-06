De partij van Thierry Baudet zal de komende vijf jaar in de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers zetelen. N-VA tekende geen protest aan, maar blijft fel gekant tegen een eventuele Nexit.

Woensdagnamiddag werd het Forum voor Democratie (FvD) van voorzitter Thierry Baudet officieel toegelaten tot de Europese fractie van Conservatieven en Hervormers, waar ook de N-VA deel van uitmaakt. Het Forum won bij de Europese verkiezingen drie zetels in het Europees halfrond en had op voorhand kenbaar gemaakt dat het tot de ECR-fractie wilde toetreden. Omdat de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders zetelt in de radicaal-rechtse Europa van Vrijheid en Naties (ENF) is die stap de meest logische keuze. Bovendien heeft FvD-lijsttrekker Derk-Jan Eppink de fractie in 2009 mee opgericht, toen nog als europarlementslid voor Lijst Dedecker.

...