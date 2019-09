De voorzitter van het Britse Lagerhuis, de conservatief John Bercow, heeft maandag zijn ontslag aangekondigd. Als het parlement maandagavond de organisatie van vervroegde verkiezingen goedkeurt, dan zal hij daarbij geen kandidaat meer zijn. Komen er geen vervroegde verkiezingen, dan geeft hij op 31 oktober de voorzittershamer door.

Bercow kondigde zijn ontslag maandagmiddag aan, enkele uren voordat het parlement opnieuw stemt over de vraag van premier Boris Johnson om vervroegde verkiezingen te organiseren. Johnson wil naar de kiezer trekken omdat hij het niet ziet zitten om aan de Europese Unie nieuw uitstel voor de brexit te vragen. Hij zal daartoe verplicht zijn als hij er niet in slaagt met de EU een nieuw brexit-akkoord overeen te komen. De wet die de premier dat oplegt, werd maandag door koningin Elisabeth bekrachtigd. Dat Bercow op 31 oktober opstapt, is geen lukraak gekozen datum. Het is de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, met of zonder akkoord, tenzij er effectief nieuw uitstel komt.