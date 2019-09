De voorzitter van het Britse Lagerhuis, de conservatief John Bercow, heeft maandag zijn ontslag aangekondigd. Als het parlement maandagavond de organisatie van vervroegde verkiezingen goedkeurt, dan zal hij daarbij geen kandidaat meer zijn. Komen er geen vervroegde verkiezingen, dan geeft hij op 31 oktober de voorzittershamer door.

Bercow kondigde zijn ontslag maandagmiddag aan, enkele uren voordat het parlement opnieuw stemde over de vraag van premier Boris Johnson om vervroegde verkiezingen te organiseren.

Dat Bercow op 31 oktober opstapt, is geen lukraak gekozen datum. Het is de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, met of zonder akkoord, tenzij er effectief nieuw uitstel komt.

Bovendien vindt Bercow het naar eigen zeggen goed als 'een ervaren voorzitter' die week nog de debatten leidt. Officieel staan dan de stemmingen over de beleidsverklaring van de regering die de koningin op 14 oktober uitspreekt op de agenda, maar enkele dagen voor de verwachte brexit denkt Bercow dat het er in het Lagerhuis 'levendig' aan zal toegaan.

Charismatisch

De voorbije maanden vergaarde Bercow internationale faam door de bijzonder charismatische wijze waarop hij het Lagerhuis voorzat. 'Order! Order! Order!', is het zinnetje waarmee hij tijdens de soms eindeloze brexit-debatten de meeste aandacht kaapte.

Bercow zit sinds 1997 in het parlement en zal tien jaar voorzitter geweest zijn. Nadat hij maandag zijn ontslag bekendgemaakt had, werd hij door Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn bedankt omdat hij het parlement 'sterker' heeft gemaakt.

Het valt in ieder geval niet te ontkennen dat Bercow tijdens de botsingen met de regeringen van achtereenvolgens Theresa May en Boris Johnson de speelruimte voor het parlement telkens zo groot mogelijk trachtte te houden. Dat droeg er wel toe bij dat Bercows Conservatieve Partij zondag bekendmaakte dat hij bij de volgende verkiezingen zou moeten opboksen tegen een concurrent uit eigen rangen, wat zeer ongewoon is in de Britse politiek.

Maar aan die verkiezingen zal hij dus niet meer deelnemen. Ondanks de lovende woorden van minister Michael Gove viel het na het aangekondigde afscheid van Bercow op dat hij weliswaar een staande ovatie kreeg van de oppositiepartijen, maar dat slechts een handvol van zijn partijgenoten meeklapten.

Bercow was tijdens zijn tien jaar als voorzitter trouwens niet onbesproken. Hij werd meerdere malen van pestgedrag beschuldigd, maar zelf ontkende hij steevast alle aantijgingen.

Bekijk zijn afscheidsspeech

Bekijk een compilatievideo van John Bercow: