Finland zal 'binnen een paar weken' een beslissing nemen over een mogelijke kandidatuur voor de NAVO. Dat heeft de premier van het Scandinavische land, Sanna Marin, woensdag gezegd tijdens een bezoek aan haar Zweedse ambtsgenote Magdalena Andersson.

'Ik denk dat het vrij snel zal gebeuren. Over een paar weken, een paar maanden', zei Marin woensdag. De Russische oorlog in Oekraïne gaf het debat over een NAVO-lidmaatschap in Finland en buurland Zweden nieuwe zuurstof. Zweden en Finland zijn beide nauwe partners van de verdragsorganisatie, maar zijn geen lidstaat.

Na de invasie van Rusland in Oekraïne steeg de steun voor een lidmaatschap onder de bevolking van beide landen, tot bijna 50 procent in Zweden (met 20 procent tegenstanders) en 60 procent in Finland (30 procent tegenstanders). 'Als ze beslissen zich aan te bieden, verwacht ik dat alle bondgenoten hen verwelkomen', zei NAVO-baas Jens Stoltenberg vorige week over mogelijke lidmaatschapverzoeken van Finland en Zweden.

