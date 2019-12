In de strijd om de nieuwe Europese meerjarenbegroting tot 2027 heeft het Finse voorzitterschap maandag een eerste compromisvoorstel op tafel gelegd. De Finnen stellen voor om 1,07 procent van het Europese bruto nationaal inkomen te reserveren voor de Europese begroting.

Als roterend voorzitter van de Europese ministerraden probeert Finland de aartsmoeilijke onderhandelingen over de inkomsten en uitgaven van de Europese Unie van 2021 tot 2027 in goede banen te leiden. Maandag stuurde Finland een eerste compromisvoorstel naar de andere lidstaten. Het document, dat het Duitse persbureau dpa in handen kreeg, mikt op een budget van 1,07 procent van het Europese bni. Dat is minder ambitieus dan de 1,11 procent die de Europese Commissie bepleit, maar guller dan wat landen als Duitsland, Nederland en Oostenrijk willen spenderen. Zij houden ondanks het wegvallen van de Britse bijdrage vast aan 1,0 procent.

Traditioneel vormen het landbouwbeleid en de steunfondsen voor de minder ontwikkelde regio's de grootste Europese uitgaveposten. Op beide domeinen wil de Commissie besparen, maar dat voorstel valt in slechte aarde bij de lidstaten uit het oosten en zuiden van Europa die er het meeste profijt uit halen. Wat de onderhandelingen nog moeilijker maakt, is de roep om extra geld voor nieuwe prioriteiten, zoals migratiebeheer.

Binnen tien dagen buigen de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich onder het voorzitterschap van Charles Michel over de meerjarenbegroting. Met een akkoord houden waarnemers geen rekening. Gehoopt wordt wel dat de besprekingen op het hoogste niveau wat vaart kunnen brengen in de onderhandelingen. Zoniet dreigt de lancering van de nieuwe Europese programma's vanaf 2021 vertraging op te lopen.