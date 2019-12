Twee jonge Finse kinderen die verbleven in het Syrische vluchtelingenkamp al-Hol zijn teruggekeerd naar hun thuisland. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Helsinki bevestigd. Buurland Zweden meldde dan weer dat een poging tot repatriëring van een aantal Zweedse kinderen is mislukt.

De twee Finse kinderen kwamen zaterdagavond aan op de luchthaven van Helsinki. 'Alles verliep volgens plan', zo meldde de politie. De twee kinderen verbleven in al-Hol, een door Koerden gecontroleerd vluchtelingenkamp aan de grens met Irak. Daar leven naar schatting tien Finse vrouwen en dertig kinderen in het overbevolkte kamp. Verscheidene vrouwen worden verdacht van banden met terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Pekka Shemeikka van het ministerie van Buitenlandse Zaken weigerde informatie over de achtergrond van de ouders van de twee kinderen te geven. Evenmin ging de diplomaat in op berichten in de media dat de twee weeskinderen zouden zijn.

Net als in België en andere West-Europese landen woedt ook in Finland een debat over de repatriëring van Finse kinderen en moeders uit al-Hol. De regering gaf de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en de politie recentelijk de opdracht om steun- en veiligheidsmaatregelen terzake te coördineren.

Zondag meldde buurland Zweden overigens een mislukte poging tot repatriëring, enkele weken geleden. Volgens buitenlandminister Ann Linde waren alle documenten voor de repatriëring van een aantal Zweedse weeskinderen in orde, maar toen de overhandiging in al-Hol moest plaatsvinden, bleken verwanten van de kinderen hen te hebben verstopt.