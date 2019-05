Het Britse Europarlementslid Nigel Farage krijgt dinsdag bezoek van de Britse kiescommissie. Zijn nieuwe Brexit Party, waarmee hij donderdag deelneemt aan de Europese verkiezingen, maakte zich mogelijk schuldig aan illegale campagnefinanciering.

De voormalige Britse premier Gordon Brown nam afgelopen weekend tijdens een toespraak in Glasgow de camapgnefinanciering van de Brexit Party op de korrel. Volgens de voormalige Labour-premier hebben Farage en co 'buitenlandse en niet-traceerbare donaties' ontvangen via het online betalingsportaal PayPal.

Politieke giften onder de 500 pond moeten in het Verenigd Koninkrijk niet worden aangegeven, maar de partij zou ook hogere bedragen van anonieme weldoeners hebben ontvangen. Alle giften hoger dan 500 pond, mogen trouwens enkel uit het Verenigd Koninkrijk komen. Daarnaast zou Farage ook geld hebben gekregen van Arron Banks, een bekende eurosceptische zakenman die Farage al financieel steunde tijdens zijn brexit-campagne in 2016 en volgens Brown banden met Rusland heeft. De Britse kiescommissie kreeg lucht van die geruchten, en brengt de kantoren van de Brexit Party morgen/dinsdag een bezoek. De commissie wil nagaan of de wet inderdaad is overtreden, kondigt ze maandag aan.

Nigel Farage zelf reageerde al misnoegd. Een 'absoluut smerige beschuldiging', zegt hij over de uitspraken van Brown. 'En dit van een man die deel uitmaakt van een partij die grote campagnedonoren benoemde in het House of Lords. Hoe durft hij?' Volgens Farage komt het campagnegeld van zijn nieuwe partij voornamelijk van kleine donoren: 110.000 sympathisanten doneerden de 25 pond aan lidgeld om een geregistreerde supporter van de partij te worden, meent hij. 'Dit ruikt naar jaloezie, omdat de andere partijen dit niet kunnen.'

Nigel Farage en zijn Brexit Party hebben de wind in de zeilen in de meest recente peilingen. De anti-EU-partij van de voormalige UKIP-leider lijkt veel misnoegde kiezers af te snoepen van de Conservatieven van premier Theresa May en van oppositiepartij Labour.