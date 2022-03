De Spaanse extreemrechtse partij Vox zal voor het eerst toetreden tot een regionale regering, namelijk die van het centraal gelegen Castilla y Leon. Dat hebben Vox en de centrumrechtse Partido Popular (PP), die de regering zal leiden, woensdag bekendgemaakt. Er is in Spanje geen afspraak tussen de partijen om niet met extreemrechts samen te werken zoals ons 'cordon sanitaire'.

Vox behaalde een groot electoraal succes bij de regionale verkiezingen van 13 februari. In vergelijking met de vorige verkiezing in mei 2019 steeg haar stemmenaandeel van 5,5 naar 17,6 procent. Het aantal zetels steeg van 1 naar 13.

Vox zal de vicepresident leveren voor de regering van de regio dicht bij Madrid, die net als de andere regio's van Spanje zeer ruime bevoegdheden heeft in het sterk gedecentraliseerde land. Een vertegenwoordiger van de rechts-populisten is donderdag ook verkozen tot voorzitter van het regionale parlement.

De linkse regering in Madrid onder leiding van premier Pedro Sánchez had de PP nochtans gewaarschuwd voor samenwerking met extreemrechts. Het zou 'gevaarlijk' zijn om 'zich in de armen van Vox te werpen', had viceminister-president Teresa Ribera meteen na de verkiezingen gezegd.

Vox veroorzaakte eind 2018 een schokgolf toen het sterk scoorde in het parlement van Andalusië, een historisch bastion van links en de dichtstbevolkte regio van Spanje.

Tot nu toe heeft de partij echter, of het nu in die zuidelijke regio is of in Madrid, altijd de door de PP geleide regionale besturen gesteund, zonder er deel van uit te maken.

Op nationaal niveau is Vox sinds de parlementsverkiezingen van 2019 de derde grootste partij van het land geworden, met 52 van de 350 leden van het Spaanse parlement.

