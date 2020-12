Na een hele nacht vergaderen hebben de Europese ministers van Visserij donderdagochtend een akkoord gesloten over de vangstquota voor 2021.

Wegens de onzekerheid over de brexit - het is nog steeds onduidelijk of er een akkoord met het VK komt - gelden de quota slechts voor de eerste drie maanden van het jaar. Een nieuwe visserijraad moet over enkele maanden de definitieve vangstmogelijkheden vastleggen.

Wegens de onzekerheid over de brexit - het is nog steeds onduidelijk of er een akkoord met het VK komt - gelden de quota slechts voor de eerste drie maanden van het jaar. Een nieuwe visserijraad moet over enkele maanden de definitieve vangstmogelijkheden vastleggen.

Aan het Europees overleg nam ook Vlaams minister van Economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) deel. Zij is tevreden dat de Belgische vissers na Nieuwjaar hun activiteiten verder zullen kunnen zetten. Vooral met de impact van de brexit moet rekening gehouden worden, want de helft van de visvangst van de Belgische vissers komt uit Britse wateren. Tijdens het overleg met haar Europese collega's pleitte Crevits ervoor dat de vissers die toegang kunnen behouden, inclusief de toegang tot de zogenaamde 12-mijlszone, met behoud van voldoende vangstmogelijkheden.

Afgesproken werd dat voor de bestanden die zich gedeeltelijk in Europese wateren bevinden, de vissers alvast aan EU-zijde op 1 januari hun activiteiten kunnen starten. Concreet is overeengekomen dat de Europese vissers toelating krijgen om maximaal 25% van hun vangstmogelijkheden van het afgelopen jaar 2020 op te vissen in het eerste kwartaal van 2021. Dit mogen ze combineren met een beperkt gedeelte van de hoeveelheden die ze dit jaar niet konden opvissen. 'Dit om de seizoensgebonden visserij die in de eerste maanden van het jaar in verhouding groter is dan later in het jaar, alle kansen te geven', legt minister Crevits uit. 'Deze toelating is vooral belangrijk voor de vangsten van tong en schol in het Kanaal. In de Westelijke wateren kunnen onze vissers naast de gewone hoeveelheid voor tong, schol en zeeduivel meer scharretong vangen. Daarnaast zijn er ook gebieden waar onze vissers in het eerste kwartaal niet komen, zoals de Golf van Biscaje.'

Crevits zegt dat de visserijsector met deze 'roll over'-aanpak toch wat houvast heeft in onzekere brexit-tijden. 'Toch stelt de beperkte beschikbaarheid ook de Belgische visserijsector voor uitdagingen, vooral voor de visbestanden waarvoor ze slechts beperkte jaarlijkse vangstmogelijkheden heeft of voor haar seizoensgebonden visserij in het oostelijk deel van het Kanaal, voornamelijk tussen december en februari.'

Wegens de onzekerheid over de brexit - het is nog steeds onduidelijk of er een akkoord met het VK komt - gelden de quota slechts voor de eerste drie maanden van het jaar. Een nieuwe visserijraad moet over enkele maanden de definitieve vangstmogelijkheden vastleggen.Wegens de onzekerheid over de brexit - het is nog steeds onduidelijk of er een akkoord met het VK komt - gelden de quota slechts voor de eerste drie maanden van het jaar. Een nieuwe visserijraad moet over enkele maanden de definitieve vangstmogelijkheden vastleggen.Aan het Europees overleg nam ook Vlaams minister van Economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) deel. Zij is tevreden dat de Belgische vissers na Nieuwjaar hun activiteiten verder zullen kunnen zetten. Vooral met de impact van de brexit moet rekening gehouden worden, want de helft van de visvangst van de Belgische vissers komt uit Britse wateren. Tijdens het overleg met haar Europese collega's pleitte Crevits ervoor dat de vissers die toegang kunnen behouden, inclusief de toegang tot de zogenaamde 12-mijlszone, met behoud van voldoende vangstmogelijkheden. Afgesproken werd dat voor de bestanden die zich gedeeltelijk in Europese wateren bevinden, de vissers alvast aan EU-zijde op 1 januari hun activiteiten kunnen starten. Concreet is overeengekomen dat de Europese vissers toelating krijgen om maximaal 25% van hun vangstmogelijkheden van het afgelopen jaar 2020 op te vissen in het eerste kwartaal van 2021. Dit mogen ze combineren met een beperkt gedeelte van de hoeveelheden die ze dit jaar niet konden opvissen. 'Dit om de seizoensgebonden visserij die in de eerste maanden van het jaar in verhouding groter is dan later in het jaar, alle kansen te geven', legt minister Crevits uit. 'Deze toelating is vooral belangrijk voor de vangsten van tong en schol in het Kanaal. In de Westelijke wateren kunnen onze vissers naast de gewone hoeveelheid voor tong, schol en zeeduivel meer scharretong vangen. Daarnaast zijn er ook gebieden waar onze vissers in het eerste kwartaal niet komen, zoals de Golf van Biscaje.' Crevits zegt dat de visserijsector met deze 'roll over'-aanpak toch wat houvast heeft in onzekere brexit-tijden. 'Toch stelt de beperkte beschikbaarheid ook de Belgische visserijsector voor uitdagingen, vooral voor de visbestanden waarvoor ze slechts beperkte jaarlijkse vangstmogelijkheden heeft of voor haar seizoensgebonden visserij in het oostelijk deel van het Kanaal, voornamelijk tussen december en februari.'