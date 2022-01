De Europese Unie veroordeelt de cyberaanval die donderdagnacht uitgevoerd werd tegen tal van Oekraïense overheidswebsites en zet 'alle middelen' in om Kiev te helpen. Dat heeft de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands en defensiebeleid, Josep Borrell, vrijdag gezegd.

Borrell sprak de pers toe in Brest. In de Bretoense stad vindt een vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken plaats. Oekraïne, en met name de dreiging van een Russische inval in het land, staat er bovenaan hun agenda. 'We hebben een spoedvergadering belegd van de ambassadeurs (van de lidstaten, red.) bij het Politiek en Veiligheidscomité van de EU (COPS) om te bekijken wat we kunnen doen en welke technische assistentie we Oekraïne kunnen bieden', zei Borrell over de cyberaanval.

Het is niet gezegd dat Rusland achter deze aanval zit, maar Oekraïne was de afgelopen jaren al meerdere keren het doelwit van Russische cyberaanvallen. De betrekkingen tussen de twee landen zijn al jaren slecht, maar daar komt nu nog eens de acute crisis aan de grens bovenop. 'De aanval kan aan niemand toegeschreven worden omdat we geen bewijzen hebben, maar we kunnen ons wel voorstellen (wie erachter zit)', zei Borrell vrijdag.

De Zweedse buitenlandminister Ann Linde zei dat zo'n hybride cyberaanval 'precies is waar we voor vreesden'. 'We moeten uitvissen wie daarvoor verantwoordelijk is en erg ferm zijn in onze reactie.' De Duitse minister Annalena Baerbock wilde nog geen uitspraken doen. Sowieso reist zij volgende week naar Moskou voor gesprekken 'op hoog niveau'. 'Diplomatie wordt, zeker in momenten van crisis, gekenmerkt door een groot doorzettingsvermogen, veel geduld en sterke zenuwen', zei ze. De cyberaanval was gericht tegen verschillende Oekraïense overheidswebsites. De Oekraïense inlichtingendiensten (SBU) hebben voorlopig nog geen lek van persoonsgegevens ontdekt.

