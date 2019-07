Europese Unie veroordeelt Amerikaans besluit over doodstraf

De EU heeft scherpe kritiek geuit op het besluit van de Verenigde Staten om de doodstraf op federaal niveau opnieuw in te voeren. 'De doodstraf is een schending van het onvervreemdbare recht op leven, dat is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en is een wrede, onmenselijke en vernederende straf', aldus Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de EU, op vrijdag.

