Wegens de mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren in de provincie Xinjiang gaat de Europese Unie sancties treffen tegen vier Chinese functionarissen en één organisatie die bij die misbruiken betrokken zijn. Daarover hebben de ambassadeurs van de Europese lidstaten woensdag een akkoord gesloten, melden verschillende bronnen.

Het zijn de eerste Europese sancties tegen China sinds 1989. Volgende week maandag komen de Europese buitenlandministers bijeen en worden de sancties officieel bekrachtigd.

Om de sancties te kunnen nemen, brengt de EU opnieuw de mensenrechtensancties in stelling die zij sinds kort kan gebruiken tegen mensenrechtenschenders wereldwijd. Naast Chinezen straft de EU volgens de ingewijden ditmaal ook personen uit Rusland, Libië, Zuid-Soedan en Noord-Korea. In totaal zou het gaan om nog eens zeven personen en drie organisaties of bedrijven.

Het optreden van China tegen de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang baart steeds meer zorgen. Oeigoeren worden in kampen opgesloten, gemarteld en gesteriliseerd en moeten dwangarbeid verrichten, zeggen mensenrechtenactivisten en deskundigen van onder andere de Verenigde Naties. Sommige Europese regeringen en de Verenigde Staten bestempelen dat inmiddels als genocide.

China is na de VS de belangrijkste handelspartner van de EU en waarschuwde de Unie deze week al voor de mogelijke gevolgen van sancties. 'We vragen de EU zich te bedenken. Als sommigen staan op confrontatie, dan zullen wij niet terugdeinzen', klonk het vanuit Peking.

