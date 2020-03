De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is maandag omstreeks 18.20 uur in de Europese wijk in Brussel aangekomen voor overleg met Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Het gesprek komt er naar aanleiding van de spanningen aan de Grieks-Turkse grens.

Volgens een Europese bron wil de EU wel een nieuwe impuls geven aan het migratieakkoord dat in 2016 met Turkije gesloten werd, maar is het niet de bedoeling met een een heel nieuw akkoord op de proppen te komen. 'Maar hoe dan ook zullen we er niet in slagen met één vergadering alle problemen op te lossen.'

Von der Leyen sprak maandagochtend nog over 'de heropstart van een dialoog' met Turkije die er uiteindelijk toe moet leiden dat de druk op de Grieks-Turkse grens wordt weggenomen en dat de migranten die aankomen het recht behouden om asiel aan te vragen. Vlak voor de start van de ontmoeting met Erdogan omschreef Michel het gesprek als een 'vranke, open dialoog'.

Die moet gaan over de verdere implementatie van het akkoord van maart 2016, maar ook over zaken als politieke steun aan de regio's waar de migranten in Turkije en aan de grens met Griekenland vandaag komen, 'vooral in Syrië'. Volgens een goed ingelichte Europese bron is het de EU er niet om te doen een heel nieuw akkoord met Turkije te sluiten, maar moet het vier jaar oude akkoord wel een nieuwe impuls kunnen krijgen. 'Van de 6 miljard euro die moest worden uitgetrokken, moet nog 1,5 miljard worden overgemaakt. We begrijpen de Turken wanneer ze zeggen dat het lang duurt. Misschien moet bekeken worden hoe het geld doelgerichter en efficiënter kan worden besteed.'

Wat de geplande visumliberalisering voor Turken en de modernisering van de Europees-Turkse douane-unie betreft, wil de EU bereidheid tonen om de Turken te helpen aan de voorwaarden te voldoen. Ook extra humanitaire steun voor Syrië en voor Syrische migranten in Turkije kan worden onderzocht.

