De Europese Unie richt al haar aandacht op het stabiliseren van de regio rond Afghanistan, zodat de noodzakelijke humanitaire hulp de meest kwetsbare slachtoffers van de machtsovername door de taliban kan bereiken. Dat zijn de ministers die bevoegd zijn voor Binnenlandse Zaken en Asiel en Migratie dinsdag overeengekomen. "We moeten een humanitaire crisis vermijden om ook een migratiecrisis te vermijden", vatte Europees commissaris Ylva Johansson het samen.

De ministers maakten afspraken over het antwoord dat de EU moet bieden op de crisis in Afghanistan. Ze zijn "vastberaden", schrijven ze in hun gemeenschappelijke slotverklaring, "om een herhaling van ongecontroleerde, grootschalige illegale migratiestromen zoals in het verleden te vermijden". De eerste prioriteit ligt op het bieden van hulp aan de regio rond Afghanistan - het land zelf en zijn buurlanden. Via de agentschappen van de Verenigde Naties en haar andere internationale partners wil de EU in de eerste plaats vrouwen, kinderen en andere kwetsbare personen hulp bieden. De Commissie maakte vorige week al bekend dat de Europese humanitaire hulp voor de Afghaanse bevolking opgetrokken wordt tot meer dan 200 miljoen euro.

Over het opvangen van kwetsbare Afghanen in de EU zelf - dat blijft nodig, betoogde commissaris Johansson op haar persconferentie - maakten de lidstaten geen afspraken. Dat zal gebeuren op vrijwillige basis. "Je moet de tekst juist lezen", zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi, die voor ons land aan de ministerraad deelnam en de slotverklaring steunt. "De focus ligt op hulp aan de regio omdat het precies daar is dat de problemen zich nu voordoen. We willen precies vermijden dat de Afghanen in de handen van mensensmokkelaars vallen en duizenden kilometers moeten afleggen om hier te geraken."

Tussen 2011 en 2015 heeft de Europese Unie vier jaar weggekeken van de problemen van Syrië, waardoor er een migratiegolf richting Europa ontstond. Die fout mag de EU niet herhalen, betoogde Mahdi.

Merkel: 'Nog duizenden Afghanen mogen naar Duitsland komen'

Duitsland schat dat er nog 10.000 tot 40.000 mensen in Afghanistan zijn die recht hebben op een Duitse verblijfsvergunning, meldt bondskanselier Angela Merkel.

Deze Afghanen werkten voor het Duitse leger en ontwikkelingsorganisaties. Zij hebben volgens de bewindsvrouw recht om naar Duitsland te komen, mits ze zich bedreigd voelen onder het nieuwe talibanregime.

Voorts acht Merkel de luchthaven van Kaboel, die na de Amerikaanse aftocht onder controle van de taliban is, van 'essentieel belang' is voor Afghanistan en de medische plus humanitaire hulp aan het land.

Amerikaanse leidinggevenden hebben gezegd dat die luchthaven in slechte staat is, de essentiële basisinfrastructuur is beschadigd of vernietigd. Merkel zei dat Duitsland technische assistentie wil bieden om de luchthaven open te houden. De taliban hebben verzekerd dat zij het civiele gedeelte open willen houden. Maar zonder echte veiligheidsgaranties zullen de luchtvaartmaatschappijen nog niet naar Kaboel terugkeren.

Stoltenberg: 'Niet-geëvacueerde Afghanen zullen niet worden vergeten'

De mensen die het talibanregime in Afghanistan wilden ontvluchten, maar achtergebleven zijn nu de VS zich hebben teruggetrokken, zullen "niet worden vergeten". Dat heeft Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, dinsdag gezegd

Volgens Stoltenberg is het ook van "essentieel" belang dat de luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kaboel open blijft. "Dat is essentieel, zowel om humanitaire hulp aan de Afghaanse bevolking mogelijk te maken, als om ervoor te zorgen dat we door kunnen gaan met het laten vertrekken van mensen die weg willen maar die geen deel konden uitmaken van de militaire evacuatie", zegt hij in een gesprek met het Franse nieuwsagentschap AFP. "We hebben ons er allemaal toe verbonden om hard te blijven werken om hen weg te krijgen. We zullen hen niet vergeten."

