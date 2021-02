Het ziet er niet goed uit voor Guy Verhofstadt (Open VLD). Volgens het meest recente compromis wordt hij geen voorzitter van de Conferentie voor de Toekomst van Europa.

Europarlementslid Guy Verhofstadt wordt naar alle waarschijnlijkheid geen voorzitter van de Conferentie voor de Toekomst van Europa. Dat verneemt Knack via meerdere Europese bronnen. De Conferentie komt uit de hoge hoed van Frans president Emmanuel Macron en moet de Europese Unie aan de hand van burgerdialogen dichter bij de Europeanen brengen. Aanvankelijk moest het initiatief reeds in juli 2020 van start gaan met één voorzitter, maar door de coronapandemie en onenigheid over het leiderschap heeft het vertraging opgelopen. CompromisNa lang kibbelen hebben voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli en het Portugese voorzitterschap vrijdag een voorlopig compromis bereikt. Bedoeling is dat niet Verhofstadt, maar wel de voorzitters van het Europees Parlement en de Europese Commissie, en de leider van het land dat het roterend voorzitterschap van de lidstaten bekleedt de Conferentie overschouwen. Daaronder komt een uitvoerend comité, waarin elke instelling drie vertegenwoordigers krijgt: de bevoegde ministers van het roterende voorzitterschap, de eurocommissarisen Vera Jourova, Maros Sefcovic en Dubravka Suica en de parlementsleden van de drie grootste fracties in het Europees Parlement, onder wie Guy Verhofstadt. De kleinere fracties krijgen een parlementslid met een waarnemersstatus. Bedoeling is dat Verhofstadt samen met een vertegenwoordiger van de Commissie en de lidstaten het uitvoerende comité zal voorzitten. In de omgeving van Verhofstadt valt te horen dat hij 'niet zinnens is in een bureaucratisch circus met zes voorzitters mee te draaien. Het zegt alles over de intenties van sommigen, die bij voorbaat willen voorkomen dat er iets van resultaat uitkomt.'TegenslagVoor Verhofstadt is dat een flinke tegenslag. Tijdens de koehandel over de Europese topfuncties na de Europese verkiezingen in 2019 kwamen de lidstaten informeel overeen dat Verhofstadt de toekomstconferentie mocht leiden. Ook de fractievoorzitters van de grootste politieke groepen in het Europese Parlement schaarden zich toen achter de oud-premier. Met het oog op die topfunctie stond Verhofstadt bovendien het voorzitterschap van de liberale fractie in het Europees halfrond af aan de Roemeen Dacian Ciolos. Maar in heel wat lidstaten stuiten de uitgesproken federalistische overtuigingen van Verhofstadt op weerstand. Op voorstel van Portugal besloten de lidstaten begin februari dat de voorzitters van de drie wetgevende instellingen aan het hoofd van de Conferentie zouden staan. Sindsdien was het voorzitterschap van het uitvoerend comité, onder de drie eigenlijke voorzitters, het hoogst haalbare voor Verhofstadt. Het dreigt nu nog veel minder te worden dan dat.Het Europees Parlement en de lidstaten moeten wel nog formeel akkoord gaan met het uiteindelijke voorstel. Volgende maandag buigen de ambassadeurs van de lidstaten bij de Europese Unie zich over de kwestie, nadien moet het halfrond zijn zegen geven.