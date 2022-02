De Europese Commissie heeft Polen dinsdag formeel op de hoogte gebracht dat ze een verschuldigde dwangsom van 15 miljoen euro gaat aftrekken van de Europese subsidies voor het land. Het is de eerste keer dat dit ooit gebeurt in de Europese Unie.

Het Europese Hof van Justitie had Polen in september een dagelijkse dwangsom van 500.000 euro opgelegd omdat de regering in Warschau weigerde de bruinkoolmijn van Turow te sluiten. Omdat Polen ondanks herhaaldelijke aanmaningen ook die dwangsommen niet ophoestte, ziet de Commissie zich gedwongen het geld af te houden van de subsidies voor het land.

Concreet gaat het om de dwangsommen die Polen moest betalen van 20 september tot 19 oktober. Dat komt neer op een bedrag van bijna 15 miljoen euro, dat 'binnen tien werkdagen' ingevorderd zal worden, zo deelde woordvoerder Balazs Ujvarie mee. Hij wou niet kwijt welke fondsen precies geviseerd zouden worden.

Het Hof had in mei vorig jaar bevolen dat de ontginning in de mijn in Turow stopgezet moest worden omdat die negatieve gevolgen kon hebben op het grondwater in Tsjechië, dat de zaak aanhangig had gemaakt. Intussen hebben de buurlanden vorige week alsnog een akkoord over de zaak bereikt. Polen betaalt 45 miljoen euro schadevergoeding en belooft een barrière te bouwen die moet verhinderen dat er vervuild water in Tsjechië belandt.

Nog meer schade

Dat neemt niet weg dat Polen de dwangsommen moet betalen. 'Door het uitvoeren van de compensatie vervult de Commissie haar wettelijke verplichting om financiële sancties opgelegd door het Hof in te vorderen', aldus de woordvoerder. De Poolse regeringswoordvoerder Piotr Muller reageerde dinsdag meteen dat Warschau de beslissing van de Commissie 'met alle mogelijke juridische middelen' zal aanvechten.

Voor Polen dreigt intussen nog meer financiële schade. Het Hof heeft Warschau vorig jaar ook veroordeeld omdat in het land de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht wordt ondermijnd. In die zaak werd een dwangsom van 1 miljoen euro per dag uitgesproken. Ook die sancties wil Polen vooralsnog niet betalen.

