De voornaamste kandidaten op de Europese lijst van Open VLD zijn vrijdag naar Londen getrokken om er hun prioriteiten voor de Europese verkiezingen voor te stellen, en de Britse geestesgenoten van de Liberal Democrats een duw in de rug te geven in hun campagne tegen de brexit.

'De chaos van de brexit maakt duidelijk dat we Europa niet "for granted" mogen nemen. De Europese Unie is verre van perfect, maar met z'n allen samen staan we zoveel sterker dan als België alleen", licht lijsttrekker Guy Verhofstadt toe.

'Door onze campagne te lanceren in Londen, willen we tonen dat we geen herhaling van de brexit willen. We moeten vechten tegen het nationalisme en populisme dat tot deze situaties leidt', zo sprak hij een menigte van tegenstanders van een Brits vertrek toe.

Samen met een aantal kandidaten van de Lib Dems gingen de Vlaamse liberalen in de Londense stadswijk Camden campagne voeren van deur tot deur. De Lib Dems weigeren het echtscheidingsakkoord te ondersteunen en ijveren voor een tweede referendum.

'Open VLD staat erg dicht bij de Britse liberalen. We delen onze progressieve waarden en het feit dat wij voor Europa door het vuur willen gaan', onderstrepen Hilde Vautmans en Alicja Gescinska, respectievelijk tweede en derde op de liberale lijst.

Peiling

Momenteel beschikken de Lib Dems met Catherine Bearder slechts over één verkozene in het Europees Parlement. Ze gaan ervan uit dat ze hun zetelaantal in Straatsburg fors kunnen opkrikken. Als uitgesproken tegenstanders van de brexit kwamen ze vorige week al als winnaars uit de lokale verkiezingen, en de peilingen dichten hen nu minstens vijf zetels in het Europees Parlement toe.

De Lib Dems krijgen bij de Europese stembusgang wel concurrentie van Change UK, een nieuwe partij met vroegere leden van de conservatieven en Labour die eveneens achter de eis voor een tweede referendum staan. Change UK wou echter geen alliantie vormen met de Lib Dems of The Green Party.

Het sluit volgens goede bronnen niet uit dat er later alsnog gesprekken zouden kunnen aangeknoopt worden met Change UK over een toetreding tot de nieuwe fractie in het Europees Parlement die de liberalen op poten willen zetten met La République en Marche van de Franse president Emmanuel Macron. Momenteel zijn daarover met Change UK echter nog geen gesprekken aan de gang.

Verhofstadt voorspelt in ieder geval 'een sterke steun' van de Britse kiezers voor de partijen die het Verenigd Koninkrijk bij de EU willen houden. De mensen kunnen 'van gedacht veranderen', zei hij.

In 2016 stemde bijna 52 procent van de Britten voor een brexit. Met de vraag of er een tweede referendum moet komen, laat de oud-premier zich niet in. 'Dat moeten de Britten beslissen.'