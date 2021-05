De onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben donderdag een akkoord bereikt over de introductie van een coronacertificaat. Dat nieuws bevestigt het Nederlandse Europarlementslid Jeroen Lenaers (CDA).

Het certificaat moet coronaveilig reizen binnen de Europese Unie deze zomer mogelijk maken. Wie gevaccineerd is tegen het coronavirus of beschikt over een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur of een sneltest niet ouder dan 24 uur, zal zo'n certificaat kunnen krijgen. Het document - via een digitale QR-code of op papier - is ook bedoeld voor wie de voorbije zes maanden positief getest heeft op het coronavirus en zo natuurlijke immuniteit heeft opgebouwd.

Het Europees Parlement drong bij de lidstaten aan op het gratis aanbieden van tests, maar dat zal niet het geval zijn. De Europese Commissie toont zich wel bereid om 100 miljoen euro uit te trekken om de tests betaalbaar te houden, vooral voor wie regelmatig de grens over moet, bijvoorbeeld om te werken of naar school te gaan. Indien nodig kan er nog een tweede enveloppe van 100 miljoen worden vrijgemaakt.

Volgens Jeroen Lenaers verliepen de onderhandelingen niet van een leien dakje - ook al werden ze in recordtempo afgerond. 'Op een bepaald moment had ik de indruk dat de lidstaten meer om hun soevereiniteit gaven dan om de rechten van hun burgers. Maar gelukkig hebben we een compromis kunnen vinden.'

Over een paar weken zal het certificaat definitief worden gelanceerd. 'Het is een groot succes dat we hebben kunnen voorkomen dat er met tegengestelde nationale procedures en certificaten wordt gewerkt', zegt Lenaers. De plenaire vergadering van het Europees Parlement stemt in de week van 7 juni over het akkoord.

Het certificaat moet coronaveilig reizen binnen de Europese Unie deze zomer mogelijk maken. Wie gevaccineerd is tegen het coronavirus of beschikt over een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur of een sneltest niet ouder dan 24 uur, zal zo'n certificaat kunnen krijgen. Het document - via een digitale QR-code of op papier - is ook bedoeld voor wie de voorbije zes maanden positief getest heeft op het coronavirus en zo natuurlijke immuniteit heeft opgebouwd. Het Europees Parlement drong bij de lidstaten aan op het gratis aanbieden van tests, maar dat zal niet het geval zijn. De Europese Commissie toont zich wel bereid om 100 miljoen euro uit te trekken om de tests betaalbaar te houden, vooral voor wie regelmatig de grens over moet, bijvoorbeeld om te werken of naar school te gaan. Indien nodig kan er nog een tweede enveloppe van 100 miljoen worden vrijgemaakt. Volgens Jeroen Lenaers verliepen de onderhandelingen niet van een leien dakje - ook al werden ze in recordtempo afgerond. 'Op een bepaald moment had ik de indruk dat de lidstaten meer om hun soevereiniteit gaven dan om de rechten van hun burgers. Maar gelukkig hebben we een compromis kunnen vinden.' Over een paar weken zal het certificaat definitief worden gelanceerd. 'Het is een groot succes dat we hebben kunnen voorkomen dat er met tegengestelde nationale procedures en certificaten wordt gewerkt', zegt Lenaers. De plenaire vergadering van het Europees Parlement stemt in de week van 7 juni over het akkoord.