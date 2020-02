De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, reist maandag af naar Iran. Dat maakte het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zondag bekend. Ondertussen bevestigde ook de diplomatieke dienst van de Europese Unie de trip.

Borrell zal maandag en dinsdag in Iran zijn. Op de agenda staan ontmoetingen met onder meer president Hassan Rohani en de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif. Volgens de Europese diplomatieke dienst is het doel van de reis 'het bespreken van de recente regionale ontwikkelingen' en het 'de-escaleren van spanningen'. Borrell wil met name het nucleair akkoord uit 2015 redden, dat moet voorkomen dat Iran een nucleair wapen ontwikkelt.

Iran sloot het nucleair akkoord JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) in 2015 af met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China. Het legt onder meer vast dat het land slechts uranium mag verrijken tot 3,67 procent, voldoende voor kernenergie. Voor een kernwapen is verrijkt uranium van 90 procent of meer nodig. Daarnaast mag Iran volgens de deal maar een voorraad van maximaal 300 kilogram uranium opbouwen.

Amerikaans president Donald Trump besliste in mei 2018 echter om zich eenzijdig terug te trekken uit de deal en Iran weer economische sancties op te leggen. Sindsdien lopen de spanningen tussen de VS en Iran weer op. Begin dit jaar bereikten ze een hoogtepunt toen de Amerikanen de Iraanse generaal Qassem Soleimani doodden met een droneaanval in Irak.

De Iraanse regering gaf nadien te kennen dat het zich niet langer gebonden voelt aan de beperkingen die het nucleair akkoord oplegt. Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië stelden daarna ruim twee weken geleden het dispuutmechanisme in het nucleair akkoord in werking.

De Europese diplomatieke dienst benadrukt zondag dat Borrell 'een sterk mandaat van de Europese buitenlandministers' heeft gekregen om in een dialoog te treden met Iran.

