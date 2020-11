Met een nieuwe reglementering zou het mogelijk zijn om op Europees niveau een noodtoestand rond gezondheid uit te roepen. Dat zou de ontwikkeling en de aanschaf van bepaalde producten in gang kunnen zetten.

De Europese Commissie heeft woensdag voorgesteld om een nieuwe Europese Gezondheidsunie op te richten. Op die manier zou er binnen de EU meer eenheid zijn bij eventuele nieuwe pandemieën of andere bedreigingen voor de volksgezondheid.

De Europese Gezondheidsunie zou als doel hebben om de samenwerking en coördinatie tussen EU-landen te versterken, aldus de commissie.

'Het voorbije jaar heeft ons geleerd hoe extreem belangrijk gezondheid is voor iedereen onder ons', verklaarde eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides. 'Het heeft ons laten zien hoe kwetsbaar onze samenleving is en hoe snel alles op zijn kop kan worden gezet door iets kleins dat onzichtbaar is voor het blote oog.'

Met een nieuwe reglementering zou het mogelijk zijn om op Europees niveau een noodtoestand rond gezondheid uit te roepen. Dat zou bijvoorbeeld bepaalde processen in gang kunnen zetten, zoals de ontwikkeling en de aanschaf van bepaalde producten.

De EU-lidstaten slaagden er bij de uitbraak van de coronapandemie niet in om een coherent antwoord te bieden op de dreiging. Dat zorgde voor de nodige spanning tussen de 27 lidstaten en de Commissie. De landen willen zelf controle houden over de maatregelen, terwijl de Commissie net pleit voor een gezamenlijke aanpak.

De nieuwe voorstellen zouden de EU net meer macht geven. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Europese Centrum voor Ziektepreventie- en Controle (ECDC) zouden bijvoorbeeld hun mandaten kunnen uitbreiden om de capaciteiten van landen beter te onderzoeken en bij te houden hoeveel ziekenhuisbedden beschikbaar zijn.

De voorstellen moeten nog goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.

