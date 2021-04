De Europese Commissie wil een kleine twee miljard dosissen vaccins aankopen. Dat verneemt Knack uit Europese bron.

De Europese Commissie wil 1,8 miljard vaccins aankopen voor 2022 en 2023, waarvan 900 miljoen in optie. Dat verneemt Knack per Europese bron. Het zou gaan om een initiatief van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, waarmee de Unie zich wil voorbereiden op de komst van eventuele varianten en het verdere verloop van de pandemie.

De Unie wil de aankoop plaatsen bij één bedrijf, waarbij het kijkt naar MRNA-technologie. Bovendien moet de volledige productie op Europees grondgebied plaatsvinden en moeten de aansprakelijkheidsregels hetzelfde zijn zoals die momenteel in de contracten met de vaccinproducenten. Alles wijst er dus op dat het om BioNTech/Pfizer zal gaan.

'Ditmaal moeten er in het contract leveringsverplichtingen vervat zitten die niet meer op basis van de omstreden best efforts vallen', vertelt een Europese ambtenaar op voorwaarde van anonimiteit.

