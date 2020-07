De Ierse fiscus moet de 13 miljard euro aan belastingvoordelen die Apple in Ierland genoot niet terugeisen. Dat oordeelt het Europees Gerecht.

Volgens de Europese Commissie, met commissaris Margerethe Vestager op kop, ging het om onterechte staatssteun en moest de Amerikaanse techreus het bedrag alsnog ophoesten, maar het Gerecht vernietigt die beslissing nu: de Commissie heeft onder meer onvoldoende aangetoond dat de onbelaste omzet effectief in Ierland werd gerealiseerd.

De Europese Commissie kan nog wel - als het wil - beroep aantekenen tegen de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De Britse krant Financtial Times berichtte gisteren dat de Europese Commissie momenteel werkt aan een voorstel waarmee 'aggresief fiscaal beleid' in enkele lidstaten - België staat op de lijst - aan te pakken.

Volgens de Europese Commissie, met commissaris Margerethe Vestager op kop, ging het om onterechte staatssteun en moest de Amerikaanse techreus het bedrag alsnog ophoesten, maar het Gerecht vernietigt die beslissing nu: de Commissie heeft onder meer onvoldoende aangetoond dat de onbelaste omzet effectief in Ierland werd gerealiseerd. De Europese Commissie kan nog wel - als het wil - beroep aantekenen tegen de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De Britse krant Financtial Times berichtte gisteren dat de Europese Commissie momenteel werkt aan een voorstel waarmee 'aggresief fiscaal beleid' in enkele lidstaten - België staat op de lijst - aan te pakken.