De Europese Commissie heeft Polen een bevel gestuurd om de dwangsommen te betalen die het Hof van Justitie het land heeft opgelegd voor enkele van zijn gerechtelijke hervormingen. Het gaat om een bedrag dat intussen is opgelopen tot 69 miljoen euro.

Woensdag maakte de Commissie al bekend dat Warschau weigert de dwangsommen voor het openhouden van zijn bruinkoolmijn in Turow te betalen, waardoor ze geen andere mogelijkheid ziet dan die som af te houden van de Europese subsidies voor Polen.

In juli vorig jaar beval het Europees Hof Polen om enkele maatregelen op te schorten die de onafhankelijkheid van zijn rechterlijke macht ondermijnen, onder meer van de rechters bij het Hooggerechtshof. Omdat Polen die beslissing naast zich neerlegde, legde het Hof het land eind oktober een dwangsom van 1 miljoen euro per dag op. Meer dan twee maanden later blijkt Polen nog steeds geen gevolg te hebben gegeven aan het arrest van het Hof. Daarom ziet de Europese Commissie zich genoodzaakt de verschuldigde dwangsommen te innen.

Ze heeft Warschau daarom een betalingsbevel gestuurd voor een eerste bedrag van 69 miljoen euro, bevestigde een woordvoerder donderdag. Zolang Polen de gevraagde hervormingen niet terugschroeft of opschort, zal dat bedrag blijven oplopen. Als Warschau weigert te betalen, zal het verschuldigde bedrag afgetrokken worden van de Europese subsidies die voor Polen bestemd zijn.

Dat is precies wat de Commissie doet in een ander dossier, waarin Polen eveneens tot dwangsommen werd veroordeeld. Het Hof beval Polen 500.000 euro per dag te betalen zolang het zijn bruinkoolmijn in Turow, aan de grens met Tsjechië niet sluit. Omdat Polen noch aan de opgelegde sluiting, noch aan het bevel tot betaling gevolg geeft, zal de Commissie ingrijpen in de Europese subsidies. Hier gaat het om een voorlopig bedrag van 15 miljoen euro.

