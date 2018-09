Europese Commissie stelt maatregelen tegen inmenging in verkiezingen voor

De aandacht voor het verkiezingsproces vloeit voort uit het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en het schandaal met Cambridge Analytica, het databedrijf dat op ongeoorloofde wijze persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers van Facebook had verkregen.

'We mogen niet naïef zijn: sommigen willen de Europese verkiezingen verstoren en zij beschikken over geraffineerde instrumenten. We moeten dan ook dringend samenwerken om onze democratische weerbaarheid te versterken', zo lichtte eerste vicevoorzitter Frans Timmermans de voorstellen toe.

De Commissie publiceert onder meer richtsnoeren over de toepassing van de strengere privacyregels die sinds de lente van kracht zijn en ook voor politieke partijen, databedrijven en sociale netwerken gelden. Ze wil ook boetes voor Europese politieke partijen die de privacyregels schenden om de uitkomst van de Europese verkiezingen opzettelijk te beïnvloeden. Die zouden kunnen oplopen tot vijf procent van het jaarbudget van de partij.

De Commissie beveelt de lidstaten ook aan om nationale netwerken op te richten, waar de bevoegde diensten op het vlak van verkiezingen, cyberveiligheid en privacy en justitie en politie samenwerken om eventuele bedreigingen op te sporen en informatie uit te wisselen op Europees niveau. Tenslotte hamert de Commissie op het belang van transparantie.

Ze vraagt de lidstaten om sancties op te leggen tegen politieke partijen, stichtingen en campagneorganisaties die geen informatie geven over hun uitgaven voor online reclamecampagnes, of geen open kaart spelen bij de verspreiding van online politieke reclame.

Terroristische propaganda

Daarnaast moeten internetbedrijven terroristische propaganda volgens de Europese Commissie binnen het uur verwijderen. Dat voorstel heeft de Europese Commissie woensdag gepresenteerd in het kader van de State of the Union. 'Een uur is de kritieke termijn, waarbinnen de grootste schade kan worden aangericht', zo meent voorzitter Jean-Claude Juncker nog.

De Commissie werkt al op vrijwillige basis samen met de grote internetbedrijven om de aanwezigheid van haatdragende boodschappen zoveel mogelijk terug te dringen, maar volgens de Commissie blijft die samenwerking ontoereikend wanneer het gaat om terroristische content. Daarom heeft de Commissie nu een verordening klaar die internetplatforms verplicht om binnen een uur op te treden wanneer ze van nationale autoriteiten in de Europese Unie een verwijderingsbevel ontvangen.

Bedrijven die dergelijke bevelen negeren, riskeren een boete van maximaal vier procent van hun wereldwijde omzet. Terroristische inhoud wordt in de verordening omschreven als materiaal dat oproept tot terroristische misdrijven, terroristische activiteiten prijst of technieken aanleert om terreurdaden te plegen.

Om de vrijheid van meningsuiting te beschermen, bevat het voorstel ook klachtenmechanismen en juridische mogelijkheden voor platforms en aanbieders van content om verwijderingsbevelen te betwisten.