De Europese Commissie start een inbreukprocedure tegen Polen omdat het Grondwettelijk Hof in Warschau de voorrang van het EU-recht naast zich neergelegd heeft.

De procedure betekent dat de Polen nu twee maanden de tijd hebben om te antwoorden op de ingebrekestelling die de Commissie hen nu stuurt. Als de zaak niet opgelost raakt, kan de Commissie de zaak tot voor het Europees Hof van Justitie brengen.

Conflict tussen EU en lidstaat Polen

De zaak deed afgelopen najaar al heel wat stof opwaaien en is het zoveelste hoofdstuk in het conflict met Polen over de rechtsstaat.

Het Poolse Grondwettelijk Hof oordeelde enkele maanden geleden dat de Europese verdragen niet compatibel zijn met de Poolse grondwet. Daarmee stelde het openlijk de primauteit van het Europees recht in vraag. Nochtans is die voorrang van het EU-recht op nationaal recht, tenminste in die domeinen waarover Europa zeggenschap heeft, een van de hoekstenen van de Europese Unie.

De voorbije weken heeft de Commissie pogingen ondernomen om met Warschau in dialoog te gaan over de kwestie, 'maar de situatie verbetert niet', zegt commissaris voor Justitie Didier Reynders op Twitter. 'De fundamenten van het recht van de Europese Unie, vooral de primauteit van het EU-recht, moeten worden gerespecteerd.'

Today, we are launching an infringement procedure against #Poland for violations of EU law by its Constitutional Tribunal. We’ve tried to engage in a dialogue but the situation is not improving. Fundamentals of the EU legal order, notably the primacy of EU law, must be respected. — Didier Reynders (@dreynders) December 22, 2021

De zaak komt voort uit het geschil tussen Warschau en Brussel over de hervorming van het Poolse rechtssysteem. Volgens de Europese Commissie wordt de onafhankelijke rechtspraak ondermijnd, terwijl Warschau claimt dat de EU zich onterecht met de interne aangelegenheden van een lidstaat bemoeit.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki had het Grondwettelijk Hof vervolgens gevraagd om uitspraak te doen over de vraag of het Europees recht boven het Poolse recht staat.

Morawiecki verzekerde al dat zijn land in de EU wil blijven.

