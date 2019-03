Europese Commissie: 'No deal-brexit op 12 april wordt steeds waarschijnlijker'

Dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april de Europese Unie zal verlaten zonder dat het echtscheidingsakkoord met de EU is goedgekeurd, is 'steeds waarschijnlijker'. Dat zegt de Europese Commissie, die haar voorbereidingen op zo'n 'no deal'-scenario heeft afgerond.