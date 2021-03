Op basis van de voorlopige aanwijzingen over het economisch herstel denkt de Europese Commissie eraan de opschorting van de Europese begrotingsregels met een jaar te verlengen tot en met 2022. Pas in 2023 zouden de regels dan opnieuw van kracht worden, zo blijkt uit een mededeling die de Commissie woensdag aan de lidstaten heeft voorgelegd.

De Europese regels gebieden dat de lidstaten niet meer dan drie procent tekort op hun begroting mogen hebben en de staatsschuld onder zestig procent van het bruto binnenlands product moeten houden. Die veelbesproken regels werden in maart vorig jaar voor het eerst ooit opgeschort toen de coronacrisis losbarstte en de lidstaten zware uitgaven moesten doen om hun economie te stutten. Woensdagochtend boog de Commissie zich over de vraag hoe het na de coronacrisis verder moet met die zogenaamde ontsnappingsclausule. In een mededeling suggereert ze een aantal criteria voor een heractivering. De vergelijking van het niveau van economische activiteit met de periode voor de crisis zou daarbij volgens de Commissie de belangrijkste moeten zijn. Op basis van de huidige aanwijzingen zou de clausule zo ook in 2022 blijven gelden, en pas in 2023 opnieuw geactiveerd worden. 'Voor 2022 is het duidelijk dat budgettaire steun nog steeds noodzakelijk zal zijn: het is beter je te vergissen en te veel te doen dan je te vergissen en te weinig te doen', zo legde eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni uit. De Commissie zal de situatie opnieuw beoordelen na de publicatie van de volgende economische prognoses in de eerste helft van mei. Ook na een heractivering van de begrotingsregels wil de Commissie zich overigens nog flexibel opstellen, en bij de beoordeling van individuele lidstaten rekening houden met de economie en de budgettaire situatie. Met de vuurkracht van het Europese relancefonds van 750 miljard euro erbij hoopt de Commissie zo het investeringsniveau op peil te houden.