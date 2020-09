De Europese Commissie financiert de onmiddellijke overbrenging van 400 niet-begeleide minderjarigen en tieners van het Griekse eiland Lesbos naar het vasteland. Dat maakt commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson woensdag bekend, nadat een brand het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos bijna volledig in vlammen heeft doen opgaan. De ongeveer 12.600 migranten in het kamp zijn allemaal geëvacueerd.

De brand in het overbevolkte kamp brak in de nacht van dinsdag op woensdag uit. Mogelijk staken bewoners de brand zelf aan, volgens hulpverleners omdat ze na jarenlange ontberingen en de recente coronamaatregelen ten einde raad zijn. Europees commissaris Johansson staat naar eigen zeggen in nauw contact met de Griekse autoriteiten en zegde meteen toe om geld vrij te maken voor het overbrengen van 400 minderjarigen naar het vasteland. 'Veiligheid en onderdak voor alle mensen in Moria is nu de prioriteit', zegt ze.

