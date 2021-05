De Europese Commissie heeft een contract gesloten met vaccinproducenten Pfizer en BioNTech voor de aankoop van nog eens 1,8 miljard dosissen van hun coronavaccin, waarvan de helft optioneel. Die zullen geleverd worden in de periode 2021-2023, kondigt Commissievoorzitster Ursula von der Leyen zaterdag aan op Twitter.

Het contract voorziet ook een optie om nog eens tot 900 miljoen extra dosissen van het vaccin te bestellen. In totaal gaat het dan om 1,8 miljard dosissen van het vaccin, goed voor de inenting van 900 miljoen mensen, aangezien er twee dosissen nodig zijn.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

35 miljard

De vaccins worden in de komende twee jaar geleverd en zijn bedoeld voor de opfrissingsinentingen van volwassenen en voor de vaccinatie van minderjarigen. Volgens informatie van het Duitse persagentschap DPA is er 35 miljard euro gemoeid met de aankoop en betekent het contract extra investeringen in de Belgische en Duitse productiesites van het vaccin. In ons land wordt het Pfizer/BioNtech-vaccin gemaakt in Puurs.

22 miljoen dosissen voor België

Volgens de verdeelsleutel die doorgaans gehanteerd wordt en gebaseerd is op het bevolkingsaantal van de lidstaten zou België recht hebben op ongeveer 22 miljoen van de 900 miljoen dosissen. Maar lidstaten kunnen onder elkaar wel nog afspreken om meer of minder vaccins van de ene dan wel de andere fabrikant te krijgen.

Von der Leyen had halfweg april al aangekondigd dat er onderhandeld werd met BioNtech en Pfizer over nieuwe contracten. Die gesprekken sleepten langer aan dan gepland, volgens ingewijden omdat Frankrijk bezwaar maakte, maar uiteindelijk gaven alle 27 lidstaten vrijdag wel groen licht. Nu loopt er nog een periode van vijf dagen waarin bezwaar kan worden gemaakt, waarna het contract officieel wordt ondertekend.

Varianten

De Europese Commissie verwacht dat er de komende twee jaar zeker 700 miljoen doses vaccin nodig zullen zijn voor de boost-vaccinaties voor volwassenen en voor de kinderen. Als er een variant opduikt waartegen de huidige vaccins nog niet beschermen, zouden nog eens 640 miljoen doses nodig zijn om opnieuw 70 procent van de bevolking immuun te maken.

Voor de huidige vaccinatiecampagne heeft de Europese Unie al twee raamovereenkomsten met BioNtech en Pfizer, voor 600 miljoen dosissen. Die worden sinds begin dit jaar geleidelijk geleverd. In de periode begin april - eind juni alleen al gaat het om 250 miljoen dosissen voor de hele EU.

Het contract voorziet ook een optie om nog eens tot 900 miljoen extra dosissen van het vaccin te bestellen. In totaal gaat het dan om 1,8 miljard dosissen van het vaccin, goed voor de inenting van 900 miljoen mensen, aangezien er twee dosissen nodig zijn. De vaccins worden in de komende twee jaar geleverd en zijn bedoeld voor de opfrissingsinentingen van volwassenen en voor de vaccinatie van minderjarigen. Volgens informatie van het Duitse persagentschap DPA is er 35 miljard euro gemoeid met de aankoop en betekent het contract extra investeringen in de Belgische en Duitse productiesites van het vaccin. In ons land wordt het Pfizer/BioNtech-vaccin gemaakt in Puurs. Volgens de verdeelsleutel die doorgaans gehanteerd wordt en gebaseerd is op het bevolkingsaantal van de lidstaten zou België recht hebben op ongeveer 22 miljoen van de 900 miljoen dosissen. Maar lidstaten kunnen onder elkaar wel nog afspreken om meer of minder vaccins van de ene dan wel de andere fabrikant te krijgen.Von der Leyen had halfweg april al aangekondigd dat er onderhandeld werd met BioNtech en Pfizer over nieuwe contracten. Die gesprekken sleepten langer aan dan gepland, volgens ingewijden omdat Frankrijk bezwaar maakte, maar uiteindelijk gaven alle 27 lidstaten vrijdag wel groen licht. Nu loopt er nog een periode van vijf dagen waarin bezwaar kan worden gemaakt, waarna het contract officieel wordt ondertekend. De Europese Commissie verwacht dat er de komende twee jaar zeker 700 miljoen doses vaccin nodig zullen zijn voor de boost-vaccinaties voor volwassenen en voor de kinderen. Als er een variant opduikt waartegen de huidige vaccins nog niet beschermen, zouden nog eens 640 miljoen doses nodig zijn om opnieuw 70 procent van de bevolking immuun te maken. Voor de huidige vaccinatiecampagne heeft de Europese Unie al twee raamovereenkomsten met BioNtech en Pfizer, voor 600 miljoen dosissen. Die worden sinds begin dit jaar geleidelijk geleverd. In de periode begin april - eind juni alleen al gaat het om 250 miljoen dosissen voor de hele EU.