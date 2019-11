Terwijl het Europees Parlement woensdag stemt over de definitieve samenstelling van de Europese Commissie, heeft het Verenigd Koninkrijk nog geen kandidaat voorgedragen. De Commissie gaat 'de situatie analyseren', klinkt het

Volgende week woensdag stemt het Europees Parlement over de definitieve benoeming van de nieuwe Europese Commissie, onder leiding van Ursula von der Leyen. Het Verenigd Koninkrijk heeft daarbij geen kandidaat voorgedragen. De Britse regering weigert dat al langer te doen omwille van de brexit. 'We hebben tot nog toe geen antwoord ontvangen. De Commissie zal de situatie analyseren en zal bekijken wat de gepaste stappen zijn', zo heeft een woordvoerder van de Commissie zaterdag aan AFP laten verstaan.

Na het uitstel van de brexit naar 31 januari heeft de EU bij het Verenigd Koninkrijk aangedrongen op een voordracht, maar Londen heeft dat geweigerd. Volgens Londen kan het Verenigd Koninkrijk zo'n voordracht niet doen in de aanloop naar de verkiezingen van 12 december.

Om zich juridisch in te dekken en de rechtsgeldigheid van de beslissingen van de Europese Commissie te garanderen, heeft de Commissie een inbreukprocedure opgestart tegen het Verenigd Koninkrijk. In aanloop naar de stemming in het Europees Parlement woensdag moeten de EU-lidstaten maandag de lijst met 26 commissarissen, dus zonder Britse kandidaat, maandag goedkeuren.