De behandeling van de Europese aanhoudingsbevelen die Spanje had uitgevaardigd tegen de Catalaanse politici Carles Puigdemont en Toni Comin blijft geschorst. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist.

De verdediging van beide politici had gevraagd die behandeling te annuleren, omdat beiden immuniteit genieten als leden van het Europees parlement maar de raadkamer heeft nu geoordeeld dat de behandeling voor onbepaalde termijn wordt uitgesteld, tot het Europees parlement beslist heeft over de vraag van het Spaanse gerecht om de parlementaire immuniteit van beide politici op te heffen. Dat melden de advocaten van beide politici.

Vanwege hun betrokkenheid bij het verboden Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017 worden Puigdemont, Puig en Comin samen met andere Catalaanse politici vervolgd voor opruiing, ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld. De drie verblijven al sinds 2017 in ons land.

Spanje vaardigde eerder al EAB's uit tegen de drie, maar die werden opnieuw ingetrokken of onuitvoerbaar verklaard. In oktober en november vaardigde het Spaanse gerecht nieuwe EAB's uit, nadat het Spaanse Hooggerechtshof twaalf Catalaanse separatisten veroordeeld had voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum en de poging tot afscheiding van Catalonië.

Intussen waren Carles Puigdemont en Toni Comin echter verkozen in het Europees parlement en in december oordeelde het Europees Hof van Justitie, in een arrest over de voormalige Catalaanse vicepresident Oriol Junqueras, dat een persoon Europees Parlementslid is van zodra de verkiezingsuitslag officieel bekend wordt gemaakt. Hij of zij moet dan de kans krijgen aan de openingszitting deel te nemen, en is meteen ook parlementair onschendbaar vanaf die zitting. Dat gold ook voor Comin en Puigdemont, waarop hun advocaten voor de Brusselse raadkamer aanvoerden dat het Europees aanhoudingsbevel tegen hen beiden moest geannuleerd worden.

Volgens het Brusselse parket moest het EAB dan weer enkel geschorst worden. De raadkamer heeft nu beslist de behandeling van de EAB's tegen beide voor onbepaalde termijn uit te stellen, tot er een beslissing is over de opheffing van hun immuniteit

De verdediging van beide politici had gevraagd die behandeling te annuleren, omdat beiden immuniteit genieten als leden van het Europees parlement maar de raadkamer heeft nu geoordeeld dat de behandeling voor onbepaalde termijn wordt uitgesteld, tot het Europees parlement beslist heeft over de vraag van het Spaanse gerecht om de parlementaire immuniteit van beide politici op te heffen. Dat melden de advocaten van beide politici.Vanwege hun betrokkenheid bij het verboden Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017 worden Puigdemont, Puig en Comin samen met andere Catalaanse politici vervolgd voor opruiing, ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld. De drie verblijven al sinds 2017 in ons land. Spanje vaardigde eerder al EAB's uit tegen de drie, maar die werden opnieuw ingetrokken of onuitvoerbaar verklaard. In oktober en november vaardigde het Spaanse gerecht nieuwe EAB's uit, nadat het Spaanse Hooggerechtshof twaalf Catalaanse separatisten veroordeeld had voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum en de poging tot afscheiding van Catalonië. Intussen waren Carles Puigdemont en Toni Comin echter verkozen in het Europees parlement en in december oordeelde het Europees Hof van Justitie, in een arrest over de voormalige Catalaanse vicepresident Oriol Junqueras, dat een persoon Europees Parlementslid is van zodra de verkiezingsuitslag officieel bekend wordt gemaakt. Hij of zij moet dan de kans krijgen aan de openingszitting deel te nemen, en is meteen ook parlementair onschendbaar vanaf die zitting. Dat gold ook voor Comin en Puigdemont, waarop hun advocaten voor de Brusselse raadkamer aanvoerden dat het Europees aanhoudingsbevel tegen hen beiden moest geannuleerd worden. Volgens het Brusselse parket moest het EAB dan weer enkel geschorst worden. De raadkamer heeft nu beslist de behandeling van de EAB's tegen beide voor onbepaalde termijn uit te stellen, tot er een beslissing is over de opheffing van hun immuniteit