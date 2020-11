Het Europees Parlement zal geen enkele toegeving meer doen aan Polen en Hongarije om de crisis rond de blokkering van de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds op te lossen.

Dat hebben voorzitter David Sassoli en de fractieleiders woensdagavond duidelijk gemaakt.

Hongarije en Polen blokkeren sinds maandag de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds omwille van het mechanisme dat de uitkering van fondsen koppelt aan het respect voor de rechtsstaat. De twee lidstaten verzetten zich tegen het compromis dat het Duitse EU-voorzitterschap met het parlement over het mechanisme had bereikt.

Hoe Viktor Orbán de EU in een nieuwe crisis duwt

In een mededeling beklemtonen de leiders van het parlement dat de bereikte akkoorden echter niet meer heropend kunnen worden. 'Wij zullen geen verdere toegevingen meer doen', klinkt het. De voorzitter en de fractieleiders roepen de lidstaten op om het hele pakket goed te keuren en zo snel als mogelijk met de ratificatieprocedures te starten.

Dat lijkt echter niet snel te gebeuren. Europese bronnen achten het zo goed als uitgesloten dat de staatshoofden en regeringsleiders de impasse donderdagavond reeds kunnen oplossen tijdens een eerder geplande videoconferentie over de coronacrisis. 'Dit is het begin van een crisis die we niet in één dag gaan oplossen', zei een vooraanstaande bron woensdag.

Dagen van dramatiek en duisternis

Een andere Europese bron verwacht 'enkele onaangename dagen van dramatiek en duisternis'. Het neemt niet weg dat er nadien een oplossing moet gevonden worden. Mogelijk biedt een politieke verklaring met duidelijke garanties voor de Hongaren en Polen een uitweg. Het omzeilen van de veto's aan de hand van een internationaal akkoord van de overige lidstaten is voorlopig niet aan de orde, aldus de bron.

Met zo'n manoeuvre zou alsnog een herstelfonds opgericht kunnen worden, maar het biedt geen oplossing voor de begroting. Zonder nieuwe meerjarenbegroting dreigt de EU het vanaf januari met voorlopige twaalfden te moeten rooien. Met zo'n noodbudget kunnen nog een beperkt aantal uitgaven gebeuren, zoals de inkomenssteun voor landbouwers en de salarissen van ambtenaren, maar de meeste programma's, van innovatie en onderzoek tot steun aan de regio's, drogen dan op. 'Ze gijzelen niet enkel de andere regeringen, maar ook de bevolking, dus ook in hun eigen land', laakte een bron.

