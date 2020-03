De diensten van het Europees Parlement hebbben woensdagnamiddag leden en medewerkers gewaarschuwd voor coronagerelateerde cyberaanvallen.

Nu steeds meer mensen door het coronavirus van thuis uit telewerken, proberen hackers van de situatie dankbaar gebruik te maken door binnen te dringen in IT-apparatuur en netwerken. Zo circuleert er een nepwebsite van de vermaarde John Hopkins Universiteit die alle coronabesmettingen op de aardbol in kaart brengt. Wie op die website terechtkomt, wordt in het vizier genomen. Daarnaast circuleert er ook een e-mail die onder het mom van de Wereldgezondheidsorganisatie met gezondheidsrichtlijnen tegen covid-19. Wie de bijlage opent, is de pineut.

Nepwe

Ook de Europese instellingen zijn zich alsmaar meer van het gevaar bewust. Het Europees Parlement stuurde woensdagnamiddag een e-mail naar alle medewerkers en parlementsleden met de waarschuwing dat steeds meer hackers tot de netwerken proberen binnen te dringen. In de interne mail, die Knack kon inkijken, vraagt de dienst voor Innovatie en Technologische Ondersteuning voor extra waakzaamheid.

'Hackers proberen een gevoel van hoogdringendheid door angst, intimidatie of onder het mom de coronacrisis op te dringen', klinkt het. In de mail wordt expliciet gewaarschuwd voor nepwebsites, nagebootste gezondheidszorgorganisaties en valse IT-ondersteuningingsdiensten.

Ook de andere instellingen blijven niet bij de pakken zitten. De Europese Commissie, Europol en het Europees Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging kondigden vrijdag al aan dat het een onderzoek zou opstarten naar de toename van nepnieuws en cyberaanvallen die meesurfen op de golf van de coronacrisis. Dat laatste agentschap heeft het dreigingsniveau naar boven bijgesteld waardoor de zogenaamde Computer Security Incident Response Teams adequater op zulke aanvallen kan reageren

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen waarschuwde dinsdag al voor een significante toename van het aantal cyberaanvallen op Europees grondgebied. Thiery Breton, Eurocommissaris verantwoordelijk voor de interne markt, overlegt intussen met de grote Europese telecomoperatoren om de netwerken weerbaarder te maken tegen malafide cyberoperaties. Voorlopig gaat de dreiging op vlak van intrusie vooral uit van niet-statelijke actoren, zo valt te horen in Europese kringen.

Nepnieuws

Naast phishingtechnieken wordt het coronavirus ook gebruikt om een heleboel nepnieuws de wereld in te sturen. Een intern rapport van het Europees Agentschap voor Extern Optreden (EEAS) waarschuwde vorige week ook voor de toename van nepnieuws over het coronavirus.

Zo liet het aan de Russische overheid verbonden persagentschap Sputnik een kleine twee weken geleden in Letland - waar een grote Russische minderheid woont - het nepnieuws verspreiden dat Letland het coronavirus in een laboratorium heeft ontwikkeld om protesten in eigen land te voorkomen en een economische recessie te kunnen verantwoorden.

Andere Russische media zoals PolitPuzzle en Ekonomika Segodnya lieten op hun beurt optekenen dat Nederland de context van het coronavirus doelbewust zou misbruiken opdat er geen Russische afgevaardigden aanwezig konden zijn op het proces over MH17, het passagiersvliegtuig dat in 2014 boven Oekraïne werd neergeschoten.

