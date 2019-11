De nieuwe Europese Commissie, onder leiding van de Duitse Ursula von der Leyen, kan op 1 december aan de slag gaan. Het Europees Parlement in Straatsburg heeft woensdag zijn ruime steun voor de Commissie uitgesproken, met 461 stemmen tegen 157, bij 89 onthoudingen.

De Commissie had normaal gezien op 1 november haar ambtstermijn moeten aanvatten, maar het parlement schoot de kandidaturen van drie voorgedragen commissarissen af. Hun vervanging nam de nodige tijd in beslag. De ploeg van Ursula von der Leyen telt geen 28, maar slechts 27 commissarissen.

Wegens de aanstaande verkiezingen en de op stapel staande brexit, weigerde de Britse regering een kandidaat-commissaris voor te dragen. In de Commissie wordt Didier Reynders bevoegd voor Justitie en de bescherming van de rechtsstatelijke principes in de EU. Woensdagochtend, voor de stemming, stelde Ursula von der Leyen haar werkprogramma voor. Ze zet hoog in op een "dubbele transformatie" op het vlak van klimaat en digitalisering.