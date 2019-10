Het Europees Parlement heeft woensdag bekrachtigd dat de vertrouwensstemming over de nieuwe Europese Commissie van verkozen voorzitter Ursula von der Leyen wordt uitgesteld, zo is uit goede bron vernomen. De stemming was gepland op 23 oktober. Daardoor lijkt het onmogelijk geworden dat de nieuwe Europese bestuursploeg zoals gepland op 1 november zal aantreden.

Von der Leyen moest begin volgende maand de fakkel overnemen van Jean-Claude Juncker, maar die deadline is onder grote druk komen te staan omdat het Europees Parlement de voorbije weken drie kandidaat-eurocommissarissen heeft afgewezen. De Roemeense Rovana Plumb, de Hongaar Laszlo Trocsanyi én de Franse Sylvie Goulard betaalden het gelag. Nieuwe officiële kandidaten zijn er nog niet.

Zoals verwacht hebben de fractieleiders van het Europees Parlement woensdag dan ook besloten om de vertrouwensstemming over de voltallige Commissie van de ontwerpagenda van de plenaire zitting in Straatsburg te halen. Die zitting vindt volgende week plaats in Straatsburg. Een nieuwe datum is er nog niet. Daarvoor wachten de fractieleiders op officiële kandidaten. Ze willen de uiteindelijke stemming wel tijdig laten plaatsvinden om de start van de Commissie-von der Leyen op 1 december mogelijk te maken. Tot dusver heeft enkel de Hongaarse regering met Oliver Varhelyi een nieuwe kandidaat voorgedragen aan von der Leyen, maar die kandidatuur is nog niet officieel.

In Roemenië wordt von der Leyen niet geholpen door de recente val van de regering en ook de Franse president Emmanuel Macron, die furieus reageerde op de verwerping van Goulard, heeft nog geen vervanger voorgedragen. Mogelijk komt er meer duidelijkheid op de top van staatshoofden en regeringsleiders die donderdag van start gaat en waar von der Leyen een eerste keer acte de présence geeft. Het aantreden van haar toekomstig team vormt er een gespreksitem. Het is nochtans geen primeur dat het parlement het aantreden van een nieuwe Commissie vertraagt, maar de regeringsleiders lijken zich toch zorgen te maken. 'Het is een kwestie van politieke stabiliteit voor de komende vijf jaar. De leiders gaan het parlement niet dicteren hoe het moet werken, maar de Commissie heeft zicht nodig op de meerderheid die haar de komende legislatuur gaat ondersteunen', zo observeerde een diplomatieke bron in Brussel.

Feit is dat het politieke landschap in het Europese halfrond meer versplinterd is sinds de verkiezingen van mei. Zo beschikken de christendemocratische EVP en de sociaaldemocratische S&D samen niet meer over de helft van de zetels. Met het liberale Renew Europe is er in principe wel een ruime meerderheid, maar de violen zijn nog niet helemaal gestemd. Met Plumb, Trocsanyi en Goulard werd een lid van elk van de drie grootste fracties huiswaarts gestuurd. Bovendien haalde von der Leyen het bij haar verkiezing in het halfrond in juli zelf maar met de hakken over de sloot. De Duitse, die naar voren was geschoven door de staatshoofden en regeringsleiders, had de steun van de Poolse PiS en de Italiaanse Vijfsterrenbeweging nodig om voldoende stemmen bijeen te schrapen.