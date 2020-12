Het Europees Parlement aanvaardt dat voor een uitzonderlijke procedure gekozen wordt om het Brits-Europees handelsakkoord voorwaardelijk in werking te laten treden. Het halfrond eist wel voldoende tijd om het uitgebreide akkoord te bestuderen voor het over de definitieve goedkeuring stemt.

Omdat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk pas enkele dagen geleden hun onderhandelingen over een handelsakkoord konden afronden, heeft de Europese Unie naar een uitzonderlijke goedkeuringsprocedure gegrepen. Op voorstel van de Europese Commissie hebben de lidstaten de voorwaardelijke inwerkingtreding van het akkoord in gang gestoken, zodat de gemaakte afspraken al vanaf 1 januari kunnen worden toegepast.

De conferentie van voorzitters van het Europees Parlement (EP), die alle fractievoorzitters verzamelt, aanvaardt dat voor een uitzonderlijke procedure gekozen wordt om het Brits-Europees handelsakkoord voorwaardelijk in werking te laten treden. Dat is maandag gebleken na een vergadering met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en brexit-onderhandelaar Michel Barnier. Het halfrond eist wel voldoende tijd om het uitgebreide akkoord te bestuderen voor het over de definitieve goedkeuring stemt.

Oogje dichtgeknepen

Het Britse parlement stemt nog voor Nieuwjaar over het akkoord, maar het noodzakelijke groen licht van het Europees Parlement komt er pas over enkele maanden. Het EP aanvaardt de procedure wel, al staat het erop dat die geen precedent mag scheppen. 'Om de disruptie voor burgers en bedrijven te beperken en de chaos van een no-dealscenario te vermijden', wordt voor een keer een oogje dichtgeknepen, luidt het in een mededeling van de conferentie van voorzitters.

De fractieleiders en parlementsvoorzitter David Sassoli benadrukken het historische karakter van het akkoord, en willen daarom de tijd nemen om de meer dan 1.200 pagina's tellende tekst te bestuderen alvorens erover te stemmen. Die stemming zou tijdens de plenaire vergadering van maart plaatsvinden. Omdat de voorwaardelijke inwerkingtreding van het handelsakkoord maar tot eind februari loopt, is dus een tijdelijke verlenging van dat uitzonderingsregime vereist. Het parlement, de Raad en de Commissie gaan dat nu onderzoeken.

Omdat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk pas enkele dagen geleden hun onderhandelingen over een handelsakkoord konden afronden, heeft de Europese Unie naar een uitzonderlijke goedkeuringsprocedure gegrepen. Op voorstel van de Europese Commissie hebben de lidstaten de voorwaardelijke inwerkingtreding van het akkoord in gang gestoken, zodat de gemaakte afspraken al vanaf 1 januari kunnen worden toegepast. De conferentie van voorzitters van het Europees Parlement (EP), die alle fractievoorzitters verzamelt, aanvaardt dat voor een uitzonderlijke procedure gekozen wordt om het Brits-Europees handelsakkoord voorwaardelijk in werking te laten treden. Dat is maandag gebleken na een vergadering met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en brexit-onderhandelaar Michel Barnier. Het halfrond eist wel voldoende tijd om het uitgebreide akkoord te bestuderen voor het over de definitieve goedkeuring stemt.Het Britse parlement stemt nog voor Nieuwjaar over het akkoord, maar het noodzakelijke groen licht van het Europees Parlement komt er pas over enkele maanden. Het EP aanvaardt de procedure wel, al staat het erop dat die geen precedent mag scheppen. 'Om de disruptie voor burgers en bedrijven te beperken en de chaos van een no-dealscenario te vermijden', wordt voor een keer een oogje dichtgeknepen, luidt het in een mededeling van de conferentie van voorzitters. De fractieleiders en parlementsvoorzitter David Sassoli benadrukken het historische karakter van het akkoord, en willen daarom de tijd nemen om de meer dan 1.200 pagina's tellende tekst te bestuderen alvorens erover te stemmen. Die stemming zou tijdens de plenaire vergadering van maart plaatsvinden. Omdat de voorwaardelijke inwerkingtreding van het handelsakkoord maar tot eind februari loopt, is dus een tijdelijke verlenging van dat uitzonderingsregime vereist. Het parlement, de Raad en de Commissie gaan dat nu onderzoeken.