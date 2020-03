Het Europees Parlement zal volgende week donderdag in Brussel een mini-sessie houden om noodmaatregelen te nemen tegen het coronavirus. Dat verneemt Knack uit goedgeplaatste bron.

Om enkele noodmaatregelen tegen het coronavirus goed te keuren, vindt er volgende week een mini-sessie van de plenaire vergadering plaats voor alle Europarlementsleden die in Brussel verblijven. Dat kwamen de voorzitters van de politieke fracties in het Europees Parlement zopas overeen. Dat verneemt Knack.

Er zal worden gestemd via een schriftelijke procedure via e-mail voor zowel de afgevaardigden die aan- en afwezig zijn in het Europeees halfrond. Alle parlementsleden die niet in Brussel aanwezig kunnen zijn, zullen toch via e-mail kunnen stemmen. Wel wordt aan hen gevraagd om thuis te blijven en niet naar Brussel af te reizen. Ook werd besloten dat alle parlementaire comités en fracties volgende week enkel vanop afstand mogen vergadering uit veiligheidsoverwegingen.

Gisteren maakten enkele parlementsleden zich nog zorgen over het feit dat de technische diensten van het parlement de IT-infrastructuur niet tijdig en veilig genoeg op poten zouden krijgen. Diezelfde diensten zeggen momenteel dat de problemen toch van de baan zijn, al vragen enkele parlementsleden zich af of dat ook daadwerkelijk klopt.

