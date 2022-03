Het Europees Parlement heeft dinsdag met een zeer grote meerderheid de resolutie goedgekeurd waarin de Russische invasie in Oekraïne veroordeeld wordt en de EU opgeroepen wordt om alles te doen op het vlak van humanitaire steun, de snelle versterking van de verdedigingscapaciteit van Oekraïne en sancties tegen Rusland (en Wit-Rusland).

Het debat startte in de vroege namiddag met een videotussenkomst van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, die op een staande ovatie werd onthaald. Ook de Oekraïense parlementsvoorzitter Roeslan Stefantsjoek hield een virtuele toespraak.

De resolutie werd goedgekeurd met 637 stemmen voor, 13 tegen en 26 onthoudingen van onder meer de drie verkozenen van het Vlaams Belang en PVDA'er Marc Botenga.

Het Europees Parlement veroordeelt in de resolutie 'met de grootste vastberadenheid de illegale militaire agressie, die niet uitgelokt of te rechtvaardigen is' van Rusland, met de betrokkenheid van Wit-Rusland. Het roept op tot een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren. De tekst herinnert aan de internationale engagementen van Moskou en eist het voortzetten van de diplomatieke inspanningen met het oog op een vreedzame oplossing. Maar het parlement vindt het noodzakelijk om 'bijkomende strenge sancties' te nemen tegen Rusland en de sancties tegen Wit-Rusland uit te breiden.

Gas

Het gaat onder meer om een verbod van investeringsfondsen en banken die door Rusland gecontroleerd worden op het uitoefenen van hun activiteiten in de Europese Unie en op nieuwe investeringen van de EU in Rusland en omgekeerd.

Landen die systemen hebben zoals 'gouden visa' moeten de begunstigden herbekijken om eventueel de verblijfsvergunning van mensen die dicht bij de Russische machthebbers staan in te trekken. Het Europees Parlement vindt voorts dat de invoer van de belangrijkste Russische exportproducten beperkt moet worden, wat moet leiden tot een 'significante beperking' van de Europese energieafhankelijkheid 'meer bepaald inzake Russisch gas, petroleum en steenkool'.

