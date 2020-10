Het Europees Parlement heeft de benoeming van Mairead McGuinness tot eurocommissaris goedgekeurd.

De Ierse zal in het dagelijks bestuur van de Europese Unie bevoegd worden voor financiële diensten, financiële stabiliteit en de kapitaalmarktenunie. Groen licht was er ook voor de nieuwe portefeuille voor vicevoorzitter Valdis Dombrovskis. De Letse oud-premier wordt verantwoordelijk voor het handelsbeleid.

De herschikking binnen de Commissie vloeit voort uit het vertrek van Phil Hogan, de Ierse handelscommissaris die onder vuur was komen te liggen omdat hij in eigen land de coronaregels met de voeten had getreden.

Hogan, lid van het centrumrechtse Fine Gael, wordt vervangen door land- en partijgenote McGuinness, een oud-journaliste die momenteel nog vicevoorzitter van het Europees Parlement is. McGuinness neemt wel niet de machtige handelsportefeuille van Hogan over. Dat beleid wordt voortaan gevoerd door Dombrovskis.

Zowel McGuinness als Dombrovskis werkte vorige week de traditionele hoorzitting in het parlement af. De Europarlementsleden kwamen daarbij tot de conclusie dat beide kandidaten geschikt zijn om hun nieuwe functie uit te oefenen.

De Ierse zal in het dagelijks bestuur van de Europese Unie bevoegd worden voor financiële diensten, financiële stabiliteit en de kapitaalmarktenunie. Groen licht was er ook voor de nieuwe portefeuille voor vicevoorzitter Valdis Dombrovskis. De Letse oud-premier wordt verantwoordelijk voor het handelsbeleid. De herschikking binnen de Commissie vloeit voort uit het vertrek van Phil Hogan, de Ierse handelscommissaris die onder vuur was komen te liggen omdat hij in eigen land de coronaregels met de voeten had getreden. Hogan, lid van het centrumrechtse Fine Gael, wordt vervangen door land- en partijgenote McGuinness, een oud-journaliste die momenteel nog vicevoorzitter van het Europees Parlement is. McGuinness neemt wel niet de machtige handelsportefeuille van Hogan over. Dat beleid wordt voortaan gevoerd door Dombrovskis. Zowel McGuinness als Dombrovskis werkte vorige week de traditionele hoorzitting in het parlement af. De Europarlementsleden kwamen daarbij tot de conclusie dat beide kandidaten geschikt zijn om hun nieuwe functie uit te oefenen.