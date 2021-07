Het Europees Parlement heeft donderdag de Hongaarse 'anti-homowet' fel veroordeeld. Het gaat volgens de parlementsleden niet om een losstaand incident, maar 'eerder om een opzettelijk en vooraf bedacht voorbeeld van de geleidelijke ontmanteling van de grondrechten in Hongarije'. Hun resolutie werd goedgekeurd met 459 stemmen voor, 147 tegen en 58 onthoudingen.

Over de wet werd woensdag al gedebatteerd in het parlement in Straatsburg. Het was toen al duidelijk dat de resolutie een ruime meerderheid zou halen. Volgens de parlementsleden zijn door de staat gesponsorde LHBTIQ-fobie en desinformatiecampagnes instrumenten van politieke censuur geworden in Hongarije. Ze vinden dat de mensenrechtenschendingen deel uit maken van een bredere politieke agenda om de democratie en de rechtsstaat af te breken. Het gaat volgens hen om een systematische schending van de Europese waarden.

Concreet vraagt het parlement dat alle instrumenten uit de kast worden gehaald om Hongarije tot de orde te roepen. Als de Europese Commissie niet optreedt, moeten de lidstaten zelf naar het Hof van Justitie en naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens trekken, luidt het.

Alle Belgische Europarlementsleden stemden voor de resolutie, behalve de drie leden van Vlaams Belang, die tegen stemden.

